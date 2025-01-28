11 مليار تغطيات «الاتحاد لائتمان الصادرات» بنهاية 2024

قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن الشركة قدمت تغطيات ائتمانية تخطت قيمتها 11 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2024، فيما وصلت قيمة الصادرات الإماراتية التي غطتها الشركة خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 16 مليار درهم».

جاء ذلك على هامش الفعالية التي نظمتها «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات في متحف المستقبل بدبي، والتي تضمنت ورشة تدريبية للشركات المنضمة إلى المبادرة الاستراتيجية «تسريع الصادرات Xport Xponential» في متحف المستقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة.

وقالت رجاء المزروعي: «إن الشركة أطلقت مبادرة «تسريع الصادرات» بالشراكة مع 19 جهة في دولة الإمارات، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للدولة».

وأشارت إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة تم خلال مؤتمر «اصنع في الإمارات 2024»، وتم استلام أكثر من 50 طلباً من الشركات للمشاركة في هذا البرنامج، وتم اختيار 14 شركة اليوم لخوض تجربة التجارة خارج الدولة.

وأشارت المزروعي إلى وجود 11 بنكاً ضمن هذه المبادرة، وما يقارب من 8 إلى 9 جهات من أنحاء الإمارات، الذين يحضرون جميعاً لدعم الشركات المشاركة وتوفير الموارد التي تحتاجها لاستكشاف الأسواق الدولية. كما لفتت إلى دور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تأمين مخاطر التجارة الخارجية للشركات، مما يمنحها الثقة للتوسع عالمياً.

وتابعت: «نخطط لدعم 10 إلى 20 شركة جديدة كل عام، مع التركيز على أسواق عالمية تتوافق مع اهتمامات وفرص هذه الشركات». وأفادت المزروعي، أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تغطي أكثر من 110 دول حول العالم، ولكن التركيز في هذه المبادرة ينصب على أربع دول رئيسة هي: الهند، إندونيسيا، السعودية، وعمان.