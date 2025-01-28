«سوق أبوظبي» يتعاون مع «الأوراق المالية العراقية»

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية في بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسية. وتم التأكيد على الالتزام بتعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في كل من البلدين، والتعاون في المبادرات التي تهدف إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار في اقتصاد كل منهما.

وبموجب المذكرة، يمكن لسوقي أبوظبي والعراق استكشاف سبل التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا، وتبادل أفضل ممارسات التداول، ومبادرات التعليم والتدريب للمستثمرين، وتعزيز مجالات تطوير السوق ومجالات الابتكار. كما ستمهد المذكرة الطريق لانضمام سوق العراق كعضو في منصة تبادل، أول منصة تبادل رقمية في المنطقة تعتمد على آلية الوصول المتبادل للأسواق.