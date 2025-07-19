تجربة سفر نوعية.. طيران الإمارات تفتتح منطقة إنهاء إجراءات سفر عملاء الدرجة الأولى بمطار دبي الدولي

افتتحت طيران الإمارات رسمياً منطقة إنهاء إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، لتقدم تجربة وصول فاخرة ومخصصة لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية لسكاي واردز. وخضعت منطقة إنهاء إجراءات السفر لتحديثات دقيقة، حيث ضمت منطقة جلوس خاصة فاخرة، توفر تجربة سفر حصرية.

وباعتبارها أكبر مشغل في العالم لرحلات الدرجة الأولى الدولية، حيث توفّر طيران الإمارات 26800 مقعد أسبوعياً وتملك أكبر عدد من مقاعد الدرجة الأولى في الرحلات الدولية في قطاع الطيران، تواصل الناقلة استثماراتها في تعزيز تجربة السفر لعملائها في كل مرحلة، سواء على الأرض أو في الأجواء، بما يجسد التزامها بتطوير خدماتها والارتقاء بها لتوفير أفضل راحة لعملائها.

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «نستثمر بشكل كبير في تطوير خدماتنا الأرضية، وتُعدّ منطقة إنهاء إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية، إحدى المناطق التي ستوفر بيئة فريدة وخاصة للعملاء، انطلاقاً من إدراكنا أن عملاءنا يُقدّرون الخصوصية والراحة، وهذا سيُضفي مستوىً جديداً من الضيافة وتجربة إنجاز إجراءات السفر، لنواصل تعزيز تجربة السفر».

وأضاف: «الآن، يُمكن لعملائنا الاستمتاع بخدمة نقل سلسة مع خدمة السيارة مع سائق، وإنجاز إجراءات السفر بسرعة في منطقة إنهاء إجراءات السفر الحصرية، واستكشاف صالة مطار عالمية المستوى قبل الصعود إلى الطائرة، ثم الاسترخاء ضمن تجربة فريدة حائزة العديد من الجوائز على متن الطائرة».

وقد أُعيد تصميم منطقة إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى بعناية فائقة لتلبية تطلعات العملاء المميزين، مع الأخذ في الاعتبار أدق التفاصيل لضمان تجربة السفر بـ«تميز دائم». ومن لحظة الوصول إلى منطقة المغادرة المخصصة لطيران الإمارات في المبنى 3، يُستقبل الضيوف بمدخل ذهبي فاخر يميّز بوابة الدخول إلى المساحة الخاصة.

وتتميّز المساحة الجديدة بألوان ترابية دافئة ممزوجة بلمسات من البرونزي والذهبي المميزين لطيران الإمارات، ما يمنح المكان طابعاً بصرياً هادئاً وفاخراً. وتمتد الأرضيات الخشبية بانسجام مع الرخام الأنيق، بينما يغطي السجاد الفاخر مناطق الجلوس، وتنتشر المقاعد الجلدية والمخملية الراقية في أنحاء المكان. وتُعرض ساعات «رولكس» الشهيرة على جدار بارز يعرض توقيت المدن العالمية خلف منصة مزينة بزهور طبيعية فاخرة، في لمسة مستوحاة من صالات الدرجة الأولى لطيران الإمارات. كما تُزيّن المنطقة بجدار مضاء بشجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، في محاكاة للمقصورات الداخلية الأيقونية لطائرات طيران الإمارات الحديثة. وتمت إزالة جميع الشاشات والإعلانات الرقمية، وتم اعتماد إنارة مدمجة ناعمة ونباتات طبيعية لإضفاء جو من الهدوء والحيوية.

وتتيح المنطقة تجربة سلسة لإنهاء إجراءات السفر عبر أجهزة الآيباد، فيما تُقدَّم القهوة العربية والماء للضيوف الجالسين. ويمكن للعائلات الاسترخاء، بينما يقوم أحد أفرادها بإتمام الإجراءات عن الجميع. وتحظى الأمتعة أيضاً بمعاملة الدرجة الأولى، إذ تُحمّل بهدوء على سيور مخصصة مصنوعة من الرخام والنحاس.

وبعد إنهاء إجراءات التحقق الأمني والجوازات سريعاً، يمكن للعملاء التوجه إلى واحدة من ثلاث صالات مخصصة لعملاء الدرجة الأولى في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، حيث يمكنهم الاستمتاع بوجبات حسب الطلب أعدها طهاة محترفون، ومجموعة مختارة من أفخر المشروبات، وعلاجات السبا، ومراكز أعمال، ومناطق للأطفال، وخدمة تسوق حصرية.

وعلى مستوى العالم، يستفيد عملاء الدرجة الأولى من طيران الإمارات من تجربة شاملة تبدأ من الباب وتنتهي بالوصول، مع دخول مجاني إلى 43 صالة فاخرة في مختلف أنحاء العالم، وخدمة التوصيل المجاني بسيارات خاصة في معظم الوجهات.