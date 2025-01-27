تباين أداء المؤشرات العربية .. سوق دبي يتماسك قرب 5200 نقطة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم في ختام تداولات الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 924.07 مليون درهم في سوق أبوظبي، و614.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 461.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 30 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5200 نقطة، بدعم سهم «الإمارات دبي الوطني»، الذي ارتفع 1.12%، ليغلق مؤشر السوق عند 5191.65 نقطة، منخفضاً بـ0.65%.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي بقيمة ناهزت 322.3 مليون درهم، تعادل 52.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 614.4 مليون درهم.

وتصدر سهم «مصرف السلام السودان» ارتفاعات 15 سهماً بالسوق مرتفعاً 9.6%، وصعدت في سوق دبي أسهم «الصناعات الوطنية القابضة» 4.4%، و«جي إف إتش المالية» 3.5%، و«تاكسي دبي» 2.9%.

وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 2.3% عند 13.00 درهماً، بينما انخفض سهم ديار للتطوير بنسبة 0.5% عند 0.950 درهم، وانخفض سهم طلبات بنسبة 1.4% عند 1.44 درهم، بينما انخفض سهم دريك آند سكل بنسبة 0.6% عند 0.352 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 6.86 ملايين درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 286.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 280.05 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9552.57 نقطة، منخفضاً بـ0.12% بنهاية جلسة اليوم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 192.9 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 74.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 65.1 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم «إي سفن - أذونات» 4.7%، و«الشارقة للأسمنت» 4.3%، و«جي إف إتش المالية» 3.5%، و«أجيليتي جلوبال» 3.05%.

وانخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 1.4% عند 2.16 درهم، وانخفض سهم لولو بنسبة 0.5% عند 1.90 درهم.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، انخفض مؤشر البحرين 0.53%، فيما ارتفع الكويت 0.79%، وقطر 0.15%، ومسقط 0.17%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 12373 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.2 مليارات ريال. وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 27.95 ريالاً، و95.50 ريالاً، على التوالي. وهبط سهم نايس ون بنسبة 5 % عند 56 ريالاً. وأغلق سهم معادن عند 48.80 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية الجلسة بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 29742 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 36965 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13086 نقطة.