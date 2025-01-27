9.41 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في العام 2024 بارتفاع 15%

سجل بنك أبوظبي التجاري أرباحاً صافية بعد الضريبة بمبلغ 9.41 مليارات درهم عن العام 2024 بارتفاع بنسبة 15% و 2.573 مليار درهم عن الربع الرابع من العام 2024 بارتفاع بنسبة 5%.

وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 0.59 درهم لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.319 مليارات درهم بما يمثل 46% من صافي الأرباح.

وسجل البنك أرباحاً بمبلغ 10.58 مليارات درهم قبل الضريبة عن العام 2024 بارتفاع بنسبة 26% و2.884 مليار درهم عن الربع الرابع من العام 2024 بارتفاع بنسبة 15%،

وأعلن البنك ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 13.22 مليار درهم. وارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 39% ليصل إلى 6.254 مليارات درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 27%، كما أعلن البنك ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15% ليصل إلى 19.480 مليار درهم.

وأكد البنك ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18% لتصل إلى 13.448 مليار درهم.

وأعلن البنك، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 15% لتصل إلى 653 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024.

وارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 16% (ما يعادل 49 مليار درهم) ليصل إلى 351 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2% (7 مليارات درهم) مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024 مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب منذ عام 2020 بنسبة 10%.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 112 مليار درهم خلال العام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 61 مليار درهم.

وارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 16% (ما يعادل 58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% (ما يعادل 14 مليار درهم) مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024 لتصل إلى 421 مليار درهم مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب منذ عام 2020 بنسبة 14%.

وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 186 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024 بارتفاع بنسبة 10% (ما يعادل 16.45 مليار درهم) خلال الربع الرابع من العام 2024، حيث شكلت نسبة 44% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع نسبة 42% بنهاية الربع الثالث من العام 2024.

وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.04% وهي أقل نسبة على مدار السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن كانت 3.73% بنهاية ديسمبر من العام 2023. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 110.0%، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 188% وهي أعلى نسبة على مدار السنوات الخمس الماضية.

قال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «واصل بنك أبوظبي التجاري مسيرة النمو المتسارع خلال عام 2024، ونجح في تحقيق أداء مالي وتشغيلي مميز مدعوماً بنمو ملحوظ في محفظة القروض، فضلاً عن تعزيز مستويات الكفاءة والتحسن الملموس في تكلفة المخاطر.

ومع الاستمرار في تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين خلال الأعوام الخمسة الماضية، يؤكد بنك أبوظبي التجاري على التزامه الراسخ وجاهزيته لقيادة المرحلة التالية في مسيرة النمو والتحول الاستثنائية التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وترسم الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة خطة طريق واضحة نحو توسيع قطاعات الأعمال الأساسية، بجانب الاستفادة من قدرات المجموعة وشبكة فروعها الواسعة. ويعتزم بنك أبوظبي التجاري مواصلة الاستثمار في تنمية المواهب وتطوير التكنولوجيا بهدف تعزيز مستويات الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: شهد العام 2024 تحقيق البنك أداء استثنائي مُتخطياً هدفه المتمثل بتسجيل أرباح بقيمة 10 مليارات درهم قبل عام كامل من الموعد المستهدف وذلك بفضل التنفيذ المُحكم لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز التميز والابتكار على جميع المستويات.

وبعد مسيرة استمرت لمدة خمس سنوات منذ الاندماج وسط التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية في عام 2020، نجح البنك في تجاوز أهدافه الطموحة، مسجّلاً نمواً كبيراً في قطاعات أعماله الأساسية على مدار أكثر من ثلاث سنوات متتالية (14 ربعاً متتالياً).

وباعتباره إحدى المؤسسات المالية الكبرى التي ترتبط بشكل وثيق بمسيرة النمو المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، نجح بنك أبوظبي التجاري في تحقيق نقلة نوعية، سواء على صعيد حجم الأعمال والربحية وتطوير الأداء. وبعد تحقيق كافة الأهداف المحددة عبر مختلف المجالات الرئيسية خلال العام 2024، يشرع البنك اليوم في إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى الحفاظ على هذا الزخم القوي والمساهمة في دعم الأجندة الاقتصادية الطموحة للدولة.

علاقات متينة تعزز نمو محفظة القروض والدخل من الرسوم

نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في استقطاب أكثر من 740,000 عميل جديد في العام 2024، انضم 83% منهم عبر القنوات الرقمية. ونجح قطاع أعمال البطاقات في بنك أبوظبي التجاري بمضاعفة حجم أعماله خلال السنوات الخمس الماضية، ويتصدر حالياً المركز الأول في مجال إصدار البطاقات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أصدر 243,000 بطاقة جديدة في العام 2024، بزيادة بلغت 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. وبفضل الزيادة الملموسة في معالجة طلبات الخدمة بصورة مباشرة، شهد التفاعل الرقمي عبر قنوات البنك زخماً قوياً مع تجاوز عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية حاجز المليوني عميل، وهو ما يمثل نسبة 91% من إجمالي العملاء الأفراد.

مصر

ومن جهة أخرى، يساهم بنك أبوظبي التجاري – مصر بشكل كبير في تعزيز قدرة المجموعة على خدمة العملاء في المنطقة، إذ حقق أداء استثنائياً خلال العام من خلال مضاعفة أرباحه الصافية لتصل إلى 3.593 مليارات جنيه مصري، فضلاً عن تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 34% في عام 2024. كما نجح البنك في بناء علاقات مثمرة مع مؤسسات القطاع العام والشركات الكبرى، وتمكّن من تعزيز حضوره في قطاع الخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الثروات.

وفي الوقت ذاته، يواصل مصرف الهلال التابع للمجموعة مسيرة تحوّله إلى مصرف رقمي متكامل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جمال العوضي، أحد الكفاءات الوطنية القيادية والمتمرسة، حيث يشرف على تنفيذ استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة المصرف. ومن خلال هذا التحول، يوظّف المصرف منصته السحابية بكفاءة من أجل استقطاب الفئات الشابة من العملاء، مع انضمام أكثر من 14,000 عميل جديد في المتوسط شهرياً في العام 2024. ويركز المصرف على طرح نموذج جديد للخدمة الذاتية بهدف تعزيز قدرة العملاء على الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وإجراء المعاملات بسرعة وكفاءة عالية.

التوطين

يمثل الاستثمار في الكوادر البشرية ركيزةً أساسية لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي. وانطلاقاً من التزام بنك أبوظبي التجاري بدعم جهود التوطين في القطاع، قام البنك بتوظيف نحو 400 مواطن خلال عام 2024، ليبلغ اليوم إجمالي عدد الكوادر الإماراتية أكثر من 2,100 مواطن يمثلون نحو 40% من إجمالي موظفيه. ويفخر البنك بريادته على مستوى القطاع المصرفي في هذا المجال إذ حقق معدل توطين بنسبة 100% عبر جميع عملياته المصرفية في مدينة العين. وتلعب الكفاءات القيادية الإماراتية من ذوي الخبرات الواسعة دوراً أساسياً في بناء الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، إذ إنهم يسهمون في صنع واتخاذ القرارات الهامة، كونهم يشغلون أغلبية المقاعد في اللجان التنفيذية الرئيسية.