"مِراس" تُرسي عقد إنشاء "بلوواترز باي" بمليار درهم

أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد تجاوزت قيمته المليار درهم على "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن"، لبناء مشروع "بلوواترز باي" وعقب الإقبال الكبير الذي شهده المشروع، يمثل العقد خطوة رئيسية للمضي قدماً في المشروع المميز والواقع على الواجهة البحرية، والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الرابع من 2027.

يتألف مشروع "بلوواترز باي" من برجين سكنيين رائعين متصلين بهيكل منصة ديناميكي، ويضم 678 شقة تتنوع ما بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم بما في ذلك وحدات بنتهاوس، إلى جانب منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي على مستوى المنصة. وسيستمتع السكان والزوار بممشى وسط المناظر الطبيعية ومسبح خارجي ومنطقة لعب للأطفال ومرافق للشواء.

مجمعات استثنائية

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "يقع مشروع ’بلوواترز باي‘ في موقع مميز ضمن واحدة من أكثر الوجهات البحرية المرغوبة في دبي، ومن خلال موقعه عند مدخل ’بلوواترز‘، سيستمتع السكان بإمكانية الوصول إلى وسائل ترفيه عالمية المستوى مثل عين دبي والشواطئ الخلابة ومجموعة مختارة من تجارب البيع بالتجزئة وتناول الطعام. ويعكس المشروع التزامنا بإنشاء مجمعات سكنية استثنائية على الواجهة البحرية تسهم في إثراء المشهد الحضري النابض بالحياة في دبي.

وأضاف: نحن على ثقة من أن ’شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن‘ تشاركنا التزامنا بالجودة وستحقق هذه الرؤية من خلال إنشاء وجهة بارزة سيعتز ويستمتع بها السكان والزوار على حد سواء".

توظيف الخبرات

وقال تيان سانشوان، رئيس شركة شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن (ميدل ايست) (CSCEC ): "نحن سعداء بأن نحظى بثقة ’دبي القابضة للعقارات‘ لتكليفنا ببناء مشروع ’بلوواترز باي‘ التابع لـ’مِراس‘. يعكس هذا التعاون التزامنا بالتميز والابتكار، ونحن حريصون على توظيف خبراتنا في تنفيذ هذا المشروع الطموح ووضع معايير جديدة للجودة والتميز".

ويتكامل مشروع "بلوواترز باي" بسلاسة مع الواجهة البحرية النابضة بالحياة في دبي، بما يسهم في زيادة جاذبية ممشى المارينا وممشى "بلوواترز ". وسيستمتع السكان بمجموعة كبيرة من وسائل الراحة، بما في ذلك أماكن راقية لتناول الطعام ومنافذ رائعة للبيع بالتجزئة ومسبح هادئ في الهواء الطلق ومنطقة لعب للأطفال ومرافق للشواء.

وتقع الوجهة الممتدة على الواجهة البحرية على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من "جميرا بيتش ريزيدنس" وعلى مسافة قصيرة بالسيارة من مطار آل مكتوم الدولي الجديد، وتوفر الراحة ومجموعة كبيرة من خيارات نمط الحياة العصري. ويتيح المشروع سهولة الوصول عبر نقطتين رئيسيتين لدخول المركبات، واحدة على المستوى الأرضي والأخرى تقع في مكان مناسب على المنصة رقم 3، ويمكن الوصول إليها عبر جسر منحدر من جسر "بلوواترز".