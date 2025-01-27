"موانئ أبوظبي" تستعرض أداءها المالي واستراتيجية النمو 24 فبراير

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تنظيمها لأول مرة "يوم أسواق رأس المال" للمستثمرين المؤسسيين والمحللين الماليين والمصرفيين المؤسسيين والاستثماريين وغيرهم من المشاركين في سوق الأوراق المالية، 24 فبراير 2025، في أبوظبي، لاستعراض ومناقشة أدائها المالي لعام 2024، واستراتيجية نموها المعززة للقيمة.

يقام الحدث على مدار يوم كامل، ويضم نخبة من كبار المسؤولين في المجموعة وقطاعات أعمالها، بالإضافة إلى عدد من الضيوف المتحدثين. وتشمل أجندة الحدث تنظيم زيارات ميدانية إلى أبرز مرافق وأصول المجموعة في أبوظبي وكيزاد وميناء خليفة، ويشمل ذلك محطة "سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة" التي تم الإعلان مؤخراً عن بدء عملياتها التشغيلية، وهي أحدث محطة حاويات يتم تطويرها بالشراكة مع مجموعة "سي إم ايه سي جي إم".

نتائج قياسية

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي سجلت نتائج مالية قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، حيث حققت إيرادات 12.73 مليار درهم (3.5 مليار دولار )، وأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.3 مليارات درهم، وإجمالي صافي أرباح بلغ 1.3 مليار درهم وبالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي قامت بها المجموعة، كانت تلك النتائج مدفوعة بمعدلات نمو مرتفعة حققتها على امتداد قطاعات الأعمال الخمسة، وهي قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.

صفقات استحواذ

وتمثلت أبرز أحداث عام 2024 في استكمال دمج أكبر صفقتي استحواذ للمجموعة حتى الآن، وهي نواتوم، منصة الخدمات اللوجستية العالمية، والتي تدير موانئ وخدمات بحرية في أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ و"جلوبال فيدر شيبينغ"، وهي شركة شحن حاويات مقرها في دبي، والتي تكاملت أعمالها وتآزرت أنشطتها مع مختلف قطاعات أعمال المجموعة، الأمر الذي أضاف قيمة بارزة للمجموعة، وعزز من نتائج إيراداتها وأرباحها.