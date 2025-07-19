تحالف لتوسيع تجارة التجزئة في الإمارات والمنطقة

أعلنت "باجاج إلكتريكلز" الهندية المتخصصة في مجال الأجهزة الكهربائية وحلول الإضاءة عن شراكة استراتيجية مع شركة "فخر الدين للتجارة العامة " الإماراتية، إحدى الشركات البارزة في توزيع العلامات التجارية العالمية في أسواق الشرق الأوسط.

ويجمع هذا التعاون بين اثنتين من كبرى المؤسسات في مجالهما، لتقديم أجهزة منزلية موثوقة وعالية الجودة للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة وتعزيز جودة الحياة من خلال منتجات تجمع بين الابتكار والكفاءة.

وتُعد هذه الخطوة بداية لتحالف طويل الأمد بين "باجاج إلكتريكلز" و"فخر الدين للتجارة"، التي تندرج ضمن مجموعة “فخر الدين القابضة”، والتي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 63 عامًا في السوق الإماراتي، مدعومة بشبكة توزيع قوية ونشاط واسع في مجالات السلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية.

وقال فيشال شادا، الرئيس التنفيذي للعمليات – المنتجات الاستهلاكية في "باجاج إلكتريكلز" في تعليقه على الشراكة: "تمثل شراكتنا مع فخر الدين للتجارة محطة بارزة في مسيرتنا العالمية. فالسوق الإماراتي يتمتع بإمكانات هائلة، ونحن واثقون من أن منتجاتنا المبتكرة عالية الجودة ستلقى صدى إيجابيًا لدى المستهلكين. هذه الخطوة تعكس التزامنا بإيصال جودة باجاج إلى العالم."

من جانبه، أعرب حسيني فخر الدين، رئيس مجلس إدارة "فخر الدين للتجارة العامة"، عن فخره بهذا التعاون قائلاً: " يسعدنا أن نتعاون مع باجاج إلكتريكلز، وهي علامة تجارية مرادفة للجودة والابتكار والثقة. هذه الشراكة تتماشى مع رسالتنا الرامية إلى تقديم علامات تجارية عالمية رائدة للسوق الإماراتي، وتلبية تطلعات المستهلكين الذين يبحثون عن حلول متطورة وموثوقة."

وتتضمن هذه الشراكة إطلاق متجر حصري لعرض منتجات "باجاج" المتنوعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية والمراوح وحلول الإضاءة المتقدمة، والتي تم تصميمها خصيصًا لتناسب احتياجات المنازل والمرافق التجارية في دولة الإمارات. وتركز هذه المبادرة على تقديم تجربة استهلاكية متميزة تعتمد على الكفاءة في استهلاك الطاقة، والاعتمادية، والتقنيات الحديثة.

وتتمتع "باجاج إلكتريكلز" بحضور عالمي قوي في أكثر من 30 دولة، من بينها الإمارات، نيبال، سريلانكا، بنغلاديش، غانا، نيجيريا، المملكة المتحدة، فيتنام، سنغافورة، وموريشيوس. وتُعزز هذه الشراكة من توسع الشركة دوليًا، خاصة في ظل تنامي حضورها في التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.

ويعكس هذا التعاون المشترك إدراك الطرفين لأهمية الخصائص الثقافية والمناخية المشتركة بين الهند والإمارات، التي تؤثر في تفضيلات المستهلك المحلي، خاصة من حيث الحاجة إلى أجهزة متينة، متعددة الوظائف، وذات تصميم أنيق. وتأتي باجاج بمجموعة منتجات مصممة خصيصًا لتحمّل درجات الحرارة المرتفعة وتلبية متطلبات الطهي المتنوعة في المنطقة.