"3800" شركة من 180 دولة تشارك بـ "أراب هيلث 2025"

ينطلق معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 "أراب هيلث 2025" بنسخته الـ 50 غدا في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "حيث يلتقي عالم الرعاية الصحية تحت سقف واحد".

يعد هذا الحدث فرصة للتفاعل مع أحدث الابتكارات الطبية وتقنيات الرعاية الصحية من خلال 3800 شركة عارضة من 180 دولة ، ويمثل منصة مثالية للتواصل بين المهنيين الشركات والمستشفيات من مختلف أنحاء العالم.

يشارك في المعرض مجموعة من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات المعدات الطبية والأدوية والرعاية الصحية الرقمية والتقنيات الصحية المتقدمة ويستقطب كبرى الشركات العالمية إضافة إلى العديد من الشركات الناشئة التي تقدم حلولا مبتكرة لتحسين الرعاية الصحية.

ويشهد المعرض مشاركة من قبل منظمات حكومية ومؤسسات صحية تستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاع الصحي.

ويتزامن المعرض مع مجموعة من المؤتمرات المتخصصة التي تضم عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع التي تهم المتخصصين في الرعاية الصحية.

ويقدم المؤتمر جلسات علمية تتناول موضوعات مثل الابتكارات الرقمية والطب عن بُعد وعلاج الأمراض المزمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج ويعد منصة للتعلم والنقاش حول التحديات والفرص الحالية في هذا المجال إضافة إلى تبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الفاعلة في الصناعة.