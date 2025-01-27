300 شخصية عالمية بقائمة متحدثي مهرجان الشارقة لريادة الأعمال

تستضيف دورة العام الجاري من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» نخبة من أفضل رواد وقادة الأعمال عالمياً، حيث تضم قائمة المتحدثين أكثر من 300 شخصية عالمية من 45 دولة، منهم معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وأسطورة كرة القدم الفرنسي تييري هنري، وآن هيات، المستشارة السابقة لجيف بيزوس، مؤسس ومدير شركة «أمازون».

ويقام المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، يومي 1 و2 فبراير بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويتوقع أن يستقبل أكثر من 12 ألف زائر، ليكون منصة تفاعلية تقدم رؤى وتجارب ملهمة من نخبة الشخصيات العالمية التي ستشارك خبراتها لإثراء عقول الحضور وتعزيز تأثيرهم في مجالات الريادة والابتكار.

وقالت سارة النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بوابة للرياديين الواعدين وقادة المستقبل، حيث يتيح لهم فرصة التعرف بشكل مباشر إلى رؤى أفضل رواد الأعمال عالمياً، ويمكنهم من الاطلاع على وجهات النظر الملهمة التي يحتاجونها لتحويل طموحاتهم وتطلعاتهم إلى مشاريع مؤثرة».