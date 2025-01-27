غرفة الشارقة تطلق أول معرض للآلئ الطبيعية النادرة بالإمارة

تستعد منصة صاغة الإمارات، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة الهادفة إلى دعم المواهب الإماراتية الشابة في عالم تصميم الذهب والمجوهرات، لإطلاق معرض «اللآلئ الطبيعية النادرة» في إمارة الشارقة، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من معرض جواهر الإمارات المزمع إقامته بمركز إكسبو الشارقة،بين 29 يناير وفبراير.

ويعد المعرض الذي يأتي بالتعاون مع شركة لآلئ السويدي المتخصصة في مجال إحياء بريق اللؤلؤ الإماراتي، الحدث الأول من نوعه في الإمارة، وسيشهد عرضاً لأفخم وأندر قطع اللؤلؤ الطبيعي في إمارة الشارقة، من ضمنها اللؤلؤ الفضي والذهبي ذات الأشكال والأحجام الفريدة. وسيتم الكشف عن الفائز بمسابقة أفضل تصميم طقم لؤلؤ طبيعي، التي شهدت مشاركة واسعة من المصممين الإماراتيين المنتسبين لمنصة صاغة الإمارات.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المعرض يمثل إضافة نوعية لسلسلة المعارض المتخصصة بالقطاع التي تشهدها إمارة الشارقة، ويجسد المكانة التاريخية الرائدة، التي تحتلها الإمارة في مجال تجارة وصيد اللؤلؤ، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة مميزة لعرض كنوز بحرية نادرة، وذات قيمة تاريخية.