دبي.. شركات ناشئة تحصد استثمارات كبيرة لتوسيع نطاق أعمالها

تواصل دبي ترسيخ مكانتها بيئة حاضنة للتكنولوجيا المبتكرة، حيث شهدت هذا الأسبوع استثمارات جديدة لصالح شركتين رائدتين، هما: Teammates.ai، وPluto، وذلك لدعم خطط نموهما الطموحة وتوسيع نطاق خدماتهما. وتعكس هذه الاستثمارات الدور المتنامي للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إحداث تغييرات جذرية في القطاعات المختلفة داخل الإمارات وخارجها.

وتؤكد هذه الاستثمارات مكانة دبي بوصفها حاضنة للابتكار التكنولوجي، حيث تسهم الشركات الناشئة في تعزيز التقدم العالمي في مجالات التكنولوجيا، ومع استمرار دبي في استقطاب الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة، تبقى المدينة في طليعة الابتكار، ما يعزز دورها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.

«تيم ميتس دوت إيه آي»

نجحت شركة «تيم ميتس»، التي تأسست في دبي عام 2023، وتقدم حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في إغلاق جولة تمويل جديدة جذبت مستثمرين بارزين، مثل «سيليكون فالي هاسل فاند»، و«أكسيس بريدج»، و«فينتشرز»، و«أوراسيا كابيتال»، و«بيوند كابيتال».

وتعمل الشركة على تطوير «زملاء ذكاء اصطناعي» يقومون بمهمات دعم العملاء والبريد الإلكتروني بأكثر من 50 لغة، ما يجعلها تعيد تعريف مفهوم «القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

وتقع المقرات الرئيسية للشركة في دبي، ولها فروع في السعودية والولايات المتحدة، ما يتيح لها خدمة المؤسسات عالمياً. ورغم عدم الكشف عن قيمة التمويل، فإنه سيمكّن الشركة من إطلاق منتجها الجديد، وهو «زميل ذكاء اصطناعي» مصمم خصيصاً لمهام المبيعات الداخلية.

ويساعد هذا المنتج في تعزيز إنتاجية الشركات وتوسيع نطاق أعمالها من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، ما يضع الشركة على مسار سريع نحو تحقيق التحول الرقمي في بيئة الأعمال.

«بلوتو»

ونجحت شركة «بلوتو Pluto»، المنصة الرائدة لإدارة المصروفات وبطاقات الشركات في الإمارات، في إغلاق أول جولة تمويل ما قبل السلسلة A بقيمة 4.1 ملايين دولار.

وشملت الجولة مستثمرين كباراً، مثل «رينو فينتشرز»، و«بورن كابيتال»، و«جوانا كابيتال»، و«إيفولوشن في سي»، و«فري سيرش في سي»، و«تايفريس في سي».

وتأسست «بلوتو» في عام 2021، ومنذ ذلك الحين تمكنت من تحقيق نمو سريع في السوق، مستهدفة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وتتضمن منصة الشركة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل تتبع الميزانية الديناميكي، وبطاقات الشركات مع برامج استرداد نقدي، وإدارة النقدية النثرية، وإدارة المشتريات، والفواتير، والعلاقات مع الموردين.

وتزامن الإعلان عن التمويل مع إطلاق «بلوتو كونكت»، وهو منتج متميز يهدف إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية من خلال دمج بطاقات الشركات مع حلول إدارة المصروفات والأنظمة المصرفية الحديثة.

ويتوقع أن يدعم هذا الاستثمار توسع الشركة في أسواق جديدة تشمل السعودية وتركيا والبحرين والكويت وقطر، إلى جانب تطوير منصة آلية بالكامل لإدارة الحسابات الدائنة.