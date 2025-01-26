مجموعة الأندلس تستحوذ على أرض في «مجان» لإطلاق مشروعها السكني بـ 175 مليون درهم

أعلنت مجموعة الأندلس، العاملة في مجال التطوير في إمارة دبي، عن الاستحواذ على قطعة أرض في منطقة مجان دبي، بغرض استكمال الخطط التوسعية بإطلاق المشروع السابع للمجموعة بقيمة 175 مليون درهم.

وتتضمن خطط المشروع المرتقب دمج الشقق المفروشة بالكامل ذات العلامات التجارية في محفظة مجموعة الأندلس الجاذبة.

وقال صالح طباخ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأندلس للتطوير العقاري: «يسعدنا اليوم تدعيم محفظة أراضينا بقطعة أرض في منطقة استراتيجية (مجان)، والتي تأتي لتواكب رؤيتنا في الاستمرار في التوسع في قطاع الرفاهية، وتقديم مساكن عالية الجودة ومتميزة بتصميمات واسعة ومفاهيم فريدة».

وأشار طباخ إلى النمو السريع الذي يشهد قطاع العقارات في دبي، والذي وصل إلى زيادة بنسبة 56.6 % في قيمة المعاملات خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.

وقال طباخ: «إن هناك طلباً ضخماً على الأراضي في دبي وسط خطط طموحة للتوسع من قبل المطورين، وسط مساع للفوز بحصة سوقية أعلى مع استمرار الطلب القوي غير المسبوق، والذي ساعد السوق على تحقيق مبيعات قياسية عاماً تلو الآخر».

وأكد طباخ، أن السوق العقاري منتعش في دبي بفضل العديد من العوامل الداعمة، والتي من أبرزها البنية التحتية المتطورة، إذ لا تدخر الحكومة جهداً في الاستثمار في البنية التحتية لتستمر في احتلال المراكز الأولى بالمؤشرات العالمية.

ولفت طباخ، إلى أنه مع تزايد التوقعات، ينتظر مجتمع العقارات بفارغ الصبر الكشف عن مشروع مجان الجديد لمجموعة الأندلس، والذي سيعد شهادة على الالتزام بالفخامة والابتكار وحلول العقارات المخصصة.