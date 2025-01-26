«كيه اتش كيه» تسلم مشروعها الـ 35 في «الورسان» بدبي

أعلنت شركة «كيه اتش كيه» للتطوير العقاري تسليم مشروعها «khk24»، بمنطقة الورسان في دبي، وذلك خلال فعالية «البيت المفتوح» الهادفة إلى تقديم أحدث المشاريع العقارية، وتعزيز فرص استكشاف تفاصيل المشروع الرائد عن قرب، والتعرف على كل المميزات التي يقدمها.

وأكد المهندس خالد كريمة، رئيس مجلس إدارة شركتي«khk» للتطوير العقاري والحزامي للمقاولات، قيام الشركتين بتطوير العديد من المشاريع العقارية المهمة في دبي، وذلك في إطار سعيها الدائم، لتقديم مجموعة من المشاريع الناجحة للمستثمرين.

أشار إلى أن شركة الحزامي للمقاولات حققت نجاحاً ملموساً في السوق منذ تأسيسها عام 2002، حيث أنجزت ما يقارب الـ180 مشروعاً في السوق العقاري بدبي، من بينها نحو 35 مشروعاً في منطقة الورسان.

وأضاف كريمة: «نعمل على توسعة نطاق أعمالنا في العديد من المناطق، لدينا حالياً نحو 11 قطعة أرض في دبي، وهناك العديد من المشاريع الجديدة التي نخطط لها في مناطق مختلفة».

وأكد أن منطقة الورسان تعتبر واحدة من المناطق السكنية الحديثة، التي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وخياراتها المتنوعة، مما يجعلها وجهة مثالية للسكن والعمل والترفيه.

وخلال العام الماضي نما حجم المبيعات العقارية في دبي بالنمو بنسبة 29 %، مسجلاً 521 مليار درهم، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً، ومع الأداء المميز لسوق العقارات في 2024 يقترب السوق من ذروة دورته الاقتصادية، وسط توقعات باستمرار الطلب القوي، مع تحول أكبر نحو الشقق السكنية الميسورة، وتحقيق استقرار تدريجي في أسعار الفلل.

بدوره أكد المهندس محمد الخميسي، المدير العام لشركتي«khk» للتطوير العقاري والحزامي للمقاولات، أن المشروع يُعد إضافة قوية للقطاع العقاري في دبي، حيث تم تصميم المشروع بعناية، ليوفر للمستثمرين قمة الراحة والفخامة، مشيراً إلى أن جميع الوحدات تمتاز بتشطيبات عالية الجودة، وتجمع بين التصميم العصري والمرافق المتطورة.

بدوره أكد أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أن تنظيم فعاليات «البيت المفتوح» هو جزء من استراتيجية الشركة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع العملاء، مشدداً على أهمية توفير كل التفاصيل والمعلومات حول المشروعات، لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات السوق بشكل دقيق.

وأشار إلى توقيع شراكة حصرية مع شركة «khk» للتطوير العقاري للتسويق الحصري لوحدات المشروع، مما أسهم في بيع أغلب الوحدات خلال ساعات قليلة، مما يثبت الإقبال الكبير على هذه المشاريع من قبل المستثمرين، موضحاً أن المشروع يتيح خيارات متعددة تلائم احتياجات المستثمرين.