مذكرة تفاهم بين «الإمارات لرائدات الأعمال» وجمعية سيدات الأعمال البحرينية

وقعت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال وجمعية سيدات الأعمال البحرينية مذكرة تفاهم، على هامش المنتدى والمعرض الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي اختتمت فعالياته أخيراً في العاصمة البحرينية المنامة.

وبحضور حميد الغفلي، نائب سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، وقعت على المذكرة الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وأحلام الجناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عملي للتعاون بين سيدات ورائدات الأعمال بالقطاع الخاص في مملكة البحرين، ورائدات الأعمال في دولة الإمارات، والتنسيق فيما بينهن وتطوير أعمالهن، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية لدى كل منهما بغية إنجاز الأهداف الاقتصادية المتبادلة.

وتشجع مذكرة التفاهم الطرفين على التعاون بين سيدات ورائدات الأعمال لدى كلتا الجمعيتين، وتسهيل أعمالهن لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، كما تحث على تبادل الخبرات التخصصية وخبرات ريادة الأعمال وتبادلها. وتشدد المذكرة على أهمية دعم التواصل بين رائدات الأعمال، وتبادل الدعوات والمشاركة في الوفود والبعثات، إلى جانب تطوير الشراكات الاقتصادية النسائية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الدكتورة شفيقة العامري أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية، التي من شأنها بحث فرص التعاون المشترك، والعمل بما يخدم رائدات وسيدات الأعمال في كلا البلدين الشقيقين.