عرض مشاريع عقارية مبتكرة في إمارات الدولة خلال "إيكرس 2025"

شهد معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2025" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري حاليا في مركز إكسبو الشارقة عرض أحدث مشاريع كبرى شركات التطوير العقاري محققاً نجاحاً لافتاً في التعريف بالفرص الاستثمارية المتميزة في قطاع العقارات وتوفير منصة للمشاركين للتواصل مباشرة مع المستثمرين والمشترين المحتملين.

وفي هذا السياق طرحت شركة "وايت روك" العقارية في "إيكرس 2025" بصفتها شريكاً ووكيلاً حصرياً لشركة الدار العقارية مجموعة من أرقى وأحدث مشاريع شركة الدار في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وحققت الشركة نجاحًا لافتًا خلال مشاركتها الأولى في المعرض وحظي جناحها بالاهتمام واستقطب عددًا كبيرًا من الزوار الذين تلقوا شرحًا تفصيليًا من فريق المبيعات حول مشاريع شركة الدار في عدد من الإمارات.

وأشار أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ إلى أن معرض الشارقة العقاري إيكرس 2025 سلط الضوء على الطلب المتزايد من المستثمرين الدوليين على سوق العقارات في الشارقة حيث ارتفعت مبيعات المجموعة بنسبة 48% خلال العام الماضي و شهدنا إقبالاً كبيراً على مبيعات مشروع "صفا" المجمع الذي يضم 5 مبانٍ تضم 660 وحدة سكنية فاخرة في مجمع الجادة في الشارقة الذي أطلقته أرادَ خلال المعرض حيث يستفيد المستثمرون الذين يرغبون في شراء عقارات خلال فترة المعرض من خصم بنسبة 50% على رسوم التسجيل العقاري.

وقال خليفة سلطان بن حارب المهيري المدير العام لشركة الراسخون للعقارات ان الشركة استعرضت خلال " إيكرس 2025 " مشاريعها المتميزة سواء الأراضي السكنية أو الصناعية أو التجارية بالإضافة إلى المحلات التجارية في مختلف أنحاء الإمارات عجمان وأم القيوين والشارقة ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة الدائم على تقديم فرص استثمارية واعدة وتحقيق التنمية المستدامة لذلك جاءت مشاركتها في هذا الحدث العقاري البارز الذي يجمع نخبة مميزة من المطورين والمستثمرين تحت مظلة واحدة.

وأشار الدكتور يوسف الملا الرئيس التنفيذي لشركة مدائن العقارية إلى أن هذا العام يشهد إنجازاً هاماً مع الإطلاق المبدئي لمشروع مداين سكوير وهو مجمع متكامل يمتد على مساحة 3 ملايين قدم مربع في الشارقة .