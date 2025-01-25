“إينوك”: التزامنا بالطاقة النظيفة يدعم الحياد المناخي 2050

أكدت مجموعة اينوك أن اليوم الدولي للطاقة النظيفة يسلط الضوء على أهمية دور الابتكار والتعاون والالتزام في تعزيز حلول الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك في تصريح بهذه المناسبة إن المشاريع التحويلية المستدامة في دولة الإمارات أمثلة واضحة على كيفية مساهمة التعاون على مستوى قطاع الطاقة في تسريع تحقيق الأهداف الوطنية مثل إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الإمارات الإستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف " سنواصل وضع الاستدامة في صلب عملياتنا وإعادة تصور مستقبل الطاقة، وتوفير حلول جديدة للأجيال القادمة" لافتا إلى أن مبادرات المجموعة ساهمت في خفض الاستهلاكنا للطاقة بأكثر من 22% منذ عام 2014، ما أدى إلى خفض 593,221 طن من ثاني أكسيد الكربون.

وقال " تعكس شراكاتنا المستمرة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة التزامنا باتخاذ خطوات إيجابية لدمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتنا".