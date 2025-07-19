«الاتحاد» تنقل 20 مليون مسافر خلال 12 شهراً

«شهدت الاتحاد للطيران نجاحات كبيرة مع تحطيمها أرقاماً قياسية وتحقيقها إنجازات هائلة، فبعد تحقيق أرباح بلغت 685 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، وأعلى درجات رضا العملاء على الإطلاق، تخطى عدد الضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد 20 مليوناً خلال 12 شهراً».
كما رحبت بعودة طائرتها السابعة من نوع إيرباص A380 إلى التشغيل وتلقت طائرة جديدة من طراز بوينغ 787-9B وصلت من تشارلستون في الولايات المتحدة مع طاقم طيران إماراتي بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، استلمت الاتحاد أول طائرة من أصل 3 طائرات إيرباص 350-1000 الجديدة التي تم تسليمها أمس.
ومن المتوقع أن تتلقى الشركة 18 طائرة إضافية جديدة في عام 2025، بما في ذلك أسطولها الجديد من طائرات A321LR التي ستدخل الخدمة اعتباراً من 1 أغسطس. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن طلب شراء لـ 28 طائرة عريضة البدن من بوينغ.