«الاتحاد» تنقل 20 مليون مسافر خلال 12 شهراً

أعلنت الاتحاد للطيران أنها نقلت للمرة الأولى في تاريخها أكثر من 20 مليون مسافر خلال 12 شهراً، وبلغ حجم أسطول الناقلة أكثر من 100 طائرة. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران:

«شهدت الاتحاد للطيران نجاحات كبيرة مع تحطيمها أرقاماً قياسية وتحقيقها إنجازات هائلة، فبعد تحقيق أرباح بلغت 685 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، وأعلى درجات رضا العملاء على الإطلاق، تخطى عدد الضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد 20 مليوناً خلال 12 شهراً».

وأضاف: «نواصل مسيرتنا التصاعدية في إطار استراتيجية نمو أوسع شهدت تضاعف أعداد ركابنا السنوية من 10 ملايين إلى 20 مليوناً خلال عامين ونصف فقط، ويعود هذا النمو المستدام إلى تزايد الطلب، وشبكة عالمية ديناميكية، وتركيز استراتيجي واضح». وأضافت الاتحاد ثلاث طائرات إلى أسطولها المتوسع تحقيقاً لإنجاز جديد، ليصل حجم الأسطول التشغيلي إلى أكثر من 100 طائرة.

كما رحبت بعودة طائرتها السابعة من نوع إيرباص A380 إلى التشغيل وتلقت طائرة جديدة من طراز بوينغ 787-9B وصلت من تشارلستون في الولايات المتحدة مع طاقم طيران إماراتي بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، استلمت الاتحاد أول طائرة من أصل 3 طائرات إيرباص 350-1000 الجديدة التي تم تسليمها أمس.

ومن المتوقع أن تتلقى الشركة 18 طائرة إضافية جديدة في عام 2025، بما في ذلك أسطولها الجديد من طائرات A321LR التي ستدخل الخدمة اعتباراً من 1 أغسطس. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن طلب شراء لـ 28 طائرة عريضة البدن من بوينغ.