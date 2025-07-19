صندوق خليفة يكرّم الفائزين بمسابقة المخيم الصيفي «فينشوريست»

كرَّم صندوق خليفة لتطوير المشاريع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المخيم الصيفي «فينشوريست» في نسخته الثامنة، التي نُظمت في مقر «42 أبوظبي» من 7 إلى 11 الجاري، بمشاركة 50 طالباً وطالبة.

يأتي تنظيم المخيم الصيفي ضمن مبادرات صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أجل تنمية ثقافة ريادة الأعمال في أبوظبي، وتطوير المهارات التخصصية والخبرات العملية للكوادر والمواهب والوطنية.

تضمَّن المخيم الصيفي برنامجاً تدريبياً مقسماً إلى مسارين، ركز الأول على بناء أساسٍ قوي في مجالات البرمجة وتطوير الألعاب للفئة العمرية (13-15 سنة)، في حين تمحور المسار الثاني حول التطوير المتقدم للألعاب وما يتطلبه من تقنياتٍ معقدة وأساليب إبداعية.