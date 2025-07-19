«العربية أبوظبي» تسير أولى رحلاتها إلى سيالكوت الباكستانية

أطلقت «العربية أبوظبي» خدمتها الجديدة إلى مدينة سيالكوت في باكستان انطلاقاً من مطار زايد الدولي، وتسيّر الشركة ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً، ما يعزز حضورها المتنامي في باكستان، إلى جانب خدماتها الحالية إلى ملتان وفيصل آباد.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يعكس إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى سيالكوت التزامنا المستمر بتوسيع شبكة وجهات العربية أبوظبي وتعزيز السفر الجوي انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، وتسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز حضورنا في باكستان، فضلاً عن توفير تجربة سفر أكثر راحة وخدمات موثوقة لعملائنا.