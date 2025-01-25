دافوس.. “مختبر الدبلوماسية” تستضيف جلسة حول الدبلوماسية الإنسانية والتنمية المستدامة

استضافت مبادرة "مختبر الدبلوماسية" في دولة الإمارات جلسة حوارية مع أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وناقشت الجلسة التي حملت عنوان "حماية الإنسان والكوكب: دور التنمية الإنسانية في عالم مليء بالتحديات"، قضايا بالغة الأهمية تتعلق بالعمل الإنساني، والتنمية المستدامة، والاستدامة البيئية.

وتناولت الجلسة موضوعات محورية شملت تعزيز الثقة، والاستثمار في الإنسان، وحماية الكوكب، مع التركيز على أهمية التخفيف من المخاطر وتعزيز المرونة في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، والاقتصادية، والبيئية غير المسبوقة.

وفي عام شهد نزاعات كبرى في أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب ظواهر مناخية قاسية ناجمة عن التغير المناخي، أكدت الجلسة الحاجة الملحة لسياسات تنموية إنسانية شاملة ومستدامة.

وأوضح شتاينر أهمية تمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز الحلول المبتكرة، وتطبيق سياسات تضمن توفير سبل عيش آمنة ومستقرة للفئات الأكثر ضعفاً.

وعكست الجلسة الحوارية التزام دولة الإمارات الراسخ بدفع عجلة الدبلوماسية الإنسانية والتنمية المستدامة على المستوى العالمي. وباعتبارها دولة رائدة في العمل المناخي ومبادرات التنمية، تواصل الإمارات تقديم حلول عملية وشاملة تعالج جذور عدم الاستقرار، وتعزز المرونة طويلة الأمد.

كما شهدت الجلسة مناقشات مهمة حول كيفية الاستفادة من التكنولوجيا، والابتكار، والشراكات متعددة الأطراف لمواجهة أكثر التحديات إلحاحاً على الساحة الدولية، مؤكدة أهمية المنصات العالمية مثل دافوس في تعزيز التبادل المثمر ودفع عجلة التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.