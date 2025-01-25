فعاليات لتمكين رائدات الأعمال في الشارقة

استهل «مجلس سيدات أعمال الشارقة» عام 2025 بفعاليتين تجسدان التزامه بدعم المرأة في قطاع الأعمال، وتعزيز البيئة الريادية في الإمارة، هما فعالية «صوتكم رؤيتنا»، التي ركزت على تبادل الأفكار حول المبادرات والبرامج التي أطلقها المجلس خلال العام 2024.

إضافة إلى جلسات حوارية بعنوان تسليط الضوء على ريادة الأعمال من سلسلة «حوار وإلهام»، ركزت على تقديم التوجيه والإرشاد المهني للعضوات.

وهدفت الفعاليتان إلى الارتقاء بمشاركة عضوات «سيدات أعمال الشارقة» في خططه الاستراتيجية وفعالياته السنوية، إلى جانب توفير التوجيه الذي يساعدهن على التغلب على التحديات التي تواجههن في عالم ريادة الأعمال.

إضافة إلى ترسيخ التواصل والحوار وتوفير منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبراء والتجارب العملية بين عضوات المجلس والخبراء، بما يسهم في تعزيز التواصل وتوسيع شبكة العلاقات المهنية.

وأكدت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أهمية الجلسات، وقالت: «نؤمن بأن قوة مجتمع أعمال المجلس تكمن في الرؤى الإبداعية والأفكار المبتكرة لعضواتنا، ولهذا حرصنا على إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية التي تسمح لعضواتنا بالتعبير عن تلك الرؤى والأفكار، وتتيح لنا الاستماع إلى أصواتهن وتطلعاتهن وطموحاتهن بشكل مباشر».

واستضاف المجلس في 16 يناير الجاري جلسة حوارية للعضوات بعنوان: «صوتكم رؤيتنا» على مدار يوم كامل في «مساحة لمّة» بمنطقة الجادة في الشارقة، وتضمنت الفعالية مجموعة من جلسات النقاش الجماعية لعضوات المجلس، التي أكدت التزام المجلس بتبني منهج يسهم في تعزيز مشاركة العضوات في خططه ومبادراته، لمشاركة واقتراحاتهن المتعلقة بمبادرات المجلس وبرامجه.

ونظم «مجلس سيدات أعمال الشارقة» أول من أمس جلسة حوارية بعنوان: «تسليط الضوء على ريادة الأعمال» ضمن سلسلة «حوار وإلهام» في مدينة كلباء بحضور رائدات أعمال طموحات ومتمرسات للتعلم والحوار والتواصل، موفرة لهن مساحة تفاعلية لتبادل الأفكار والتجارب.