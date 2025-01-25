«إيكرس» يكشف عن مشاريع جديدة في الشارقة

شهد معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2025»، الذي تنظمه غرفة الشارقة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري في مركز إكسبو الشارقة، إطلاق مجموعة واسعة من المشاريع العقارية النوعية التي تلبي تطلعات المستثمرين، وترسي معايير جديدة، في تجسيد لدور الحدث الذي أصبح منصةً استثنائيةً لتسليط الضوء على التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في الشارقة والإمارات.

وكشفت «مجموعة ألف» خلال مشاركتها كراعٍ بلاتيني لـ «إيكرس 2025» عن مشروع جديد لها تحت اسم «الممشى همسة».

واختارت إيفا للفنادق والمنتجعات، أن تعلن للمهتمين بالاستثمار العقاري عن بيع المرحلة الأولى من مشروع «الطي هيلز». ومن ضمن المشاريع التي تم إطلاقها في المعرض ما أعلنت عنها مجموعة الثريا العقارية، والتي أطلقت مشروعين سكنيين فاخرين يشكِّلان نقلةً نوعيةً في تصميم أبراج الواجهة البحرية في الشارقة، تحت اسم «S1» و«الماظة».

ونجح «إيكرس» في استقطاب أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، ومنها شركة أجمل مكان للتطوير العقاري التي أعلنت خلال مشاركتها عن إطلاق مشروعين رئيسيين، «ذا فيو آيلاند» و«بلو بيتش ريزيدنس».

ضمن مساهمتها الهادفة إلى دعم استراتيجية الشارقة لتعزيز العروض العقارية، وزيادة مشاريع الاستثمار العقاري المستدام. ويقدم «إيكرس» فرصةً للمستثمرين للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية واكتشاف الفرص الاستثمارية التي تُقدمها الإمارة والتعرف على مستقبل العقارات في الشارقة ودولة الإمارات.