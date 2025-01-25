12 ألف مشارك في 250 فعالية ضمن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال

يستعدّ مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025، لاستضافة ما يتوقع أن يصل لأكثر من 12 ألف مشارك في دورته الثامنة من خلال تنظيم أكثر من 250 فعالية تتضمن 45 ورشة عمل وجلسة تدريبية مصممة لمناقشة مختلف جوانب ريادة الأعمال، بما في ذلك تطوير الأعمال، والتمويل، والصحة النفسية، والتوسع العالمي، حيث يشهد المهرجان توسعة أقسامه لتشمل 10 مناطق متخصصة و5 منصات.

وقالت سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «نسعى من خلال ورش العمل إلى إلهام المشاركين وتمكينهم من التعامل مع التحديات التي تواجههم في واقع عملهم عبر تزويدهم بالأدوات والثقة اللازمة للنمو الشخصي والمهني، وإننا ملتزمون بصناعة جيل من رواد الأعمال الذين يمتلكون المرونة والرؤى والقدرة على الابتكار، مع التركيز على استراتيجيات قابلة للتطبيق في التعامل مع الأسواق المتنوعة».

وقال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة «إعمار» العقارية: «يمثل الابتكار والاستدامة عنصرين رئيسين في رؤية (إعمار)، وإن شراكتنا مع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ورعايتنا لمنطقة الاستدامة وجودة الحياة تؤكد تركيزنا على دعم رفاه المشاركين من رواد الأعمال وتعزيز نموهم المستدام إذ نهدف من خلال المبادرات إلى مساندة المواهب الواعدة والتعاون معها لصياغة مستقبل ريادي متميّز يضمن لهم تطوير أعمالهم جنباً إلى جنب مع رعاية صحتهم الجسدية والنفسية».