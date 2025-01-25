معهد الإمارات المالي يحتفل بتخريج 1103 مواطنين

شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، حفل تخريج الدفعة الثانية من المواطنين الملتحقين ببرنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، البالغ عددهم 1103 مواطنين، و50 منتسباً لبرنامج بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية بعد اجتيازهم تدريباً وتأهيلاً متقدماً في معهد الإمارات المالي.

حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن وكالات التقييم العالمية والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية ومعهد المحللين الماليين.

تضمن الحفل، عرضاً لمسيرة الإنجازات المتميزة لمعهد الإمارات المالي خلال عام 2024 في مجالات تمكين الكوادر الوطنية لدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي ومستدام، حيث نجح المعهد في تدريب حوالي 17 ألف مواطن ومواطنة ضمن خطته التدريبية السنوية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية احترافية في مجالات الصرافة والقيادة الاستراتيجية، كما حقق المعهد أرقاماً قياسية في 14 مساراً تعليمياً متخصصاً، مقارنة بـ 6 مسارات في عام 2023.

ويقود المعهد تنفيذ برنامج «بكالوريوس العلوم الأكتوارية» بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومكتب البعثات الدراسية - ديوان الرئاسة، لإعداد كوادر وطنية متخصصة؛ وتقديراً للتميز الأكاديمي، تم تكريم 20 طالباً وطالبة ممن حققوا أعلى النسب عالمياً في البرامج التدريبية التخصصية لمبادرة «إثراء».

وشملت الإنجازات توظيف أكثر من 1.700 مواطن ومواطنة تم اختيارهم بعناية عبر معارض «إثراء» التخصصية للتوظيف، إضافة إلى استحداث مركز استقطاب المواهب لتعزيز جهود التوطين.

وعلى الصعيد الدولي، استضاف المعهد 21 مختصاً من جمهورية أوزبكستان ضمن برنامج الريادة المالية بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، تأكيداً على التزام الإمارات بنشر المعرفة المالية عالمياً وتعزيز الشراكات الدولية المثمرة.

وثمّن خالد محمد بالعمى، الدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتطوير الكوادر الوطنية لقيادة القطاع المالي لما لها من دور محوري في ترسيخ ريادة الإمارات في بناء اقتصاد وقطاع مالي قائم على المعرفة والابتكار.

وقال: إن الإنجازات النوعية التي حققها برنامج «إثراء» في تطوير الكفاءات الوطنية، تعكس جهودنا في الاستثمار في تمكين الكوادر والكفاءات الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي، وتطوير القطاع المالي وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي، داعياً معاليه الخريجين لتسخير ما اكتسبوه من مهارات ومعارف علمية ومهنية في خدمة القيادة الرشيدة والوطن والمجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية للدولة.

وأكد سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في الاستثمار في أبنائها وتوفير البرامج التدريبية النوعية التي تطوّر من مهاراتهم وقدراتهم على تحقيق التميز في مختلف المجالات والقطاعات، مبدياً تطلعه من خلال برنامج «إثراء» إلى تخريج جيل من الكفاءات من أبناء الدولة القادرين على تقديم حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.