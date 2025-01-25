«المشرق» و«كيريبا» يطوران خطة تحول مالي لمجموعة لولو

أعلن «المشرق» عن شراكته مع «كيريبا»، المزود لحلول الخزانة والتمويل السحابية، لوضع خطة تحول مخصصة للعمليات المالية لمجموعة لولو العالمية.

وشرعت «لولو»، بالشراكة مع المشرق وكيريبا، في عملية لإصلاح العديد من وظائفها المالية، بما في ذلك المدفوعات وإدارة السيولة وأتمتة العمليات. وقد عمل فريق إدارة النقد في المشرق مع العديد من وحدات الأعمال في مجموعة لولو لفهم متطلباتهم المحددة، وتحديد كيفية عمل أنظمة المجموعة، بهدف إيجاد حل مثالي لتبسيط العمليات.

وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في «المشرق»: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة لإضافة قيمة إلى عمليات مجموعة لولو، وذلك تماشياً مع هدفنا المتمثل في أن نكون البنك الأكثر تقدماً في المنطقة، وتطوير حلول مبتكرة وقد تمكنّا بالتعاون مع كيريبا من تحديد التحديات والاحتياجات الرئيسية لمجموعة لولو، وقمنا بتطوير مشهد مالي أكثر كفاءة لتأمين مستقبل أعمالها».

وقال عامر شبارو، رئيس قطاع المبيعات في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة كيريبا: «بصفتها شركة رائدة في إدارة السيولة، يسعدنا الشراكة مع المشرق لتوفير الحلول المناسبة لمجموعة لولو لمساعدتها في تلبية متطلباتها لإدارة شؤونها المالية والحصول على رؤية شاملة عبر منصة واحدة».

وقال إي بي نامبوثيري، مدير الشؤون المالية في مجموعة لولو: «بينما تشرع مجموعة لولو في رحلة الإدراج العام، نحن ملتزمون بالقدر نفسه بتطوير عمليات الخزانة لدينا.

سيمكننا تعاوننا مع المشرق وكيريبا من تعزيز الكفاءة المالية، ودفع النمو ، وتقديم قيمة استثنائية لشركائنا. الشراكة لا تضعنا في طليعة الابتكار المالي فحسب بل تعزز أيضاً تفانينا في التميز في كل سوق نعمل به».