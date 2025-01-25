«سيدات أعمال عجمان» ينتخب مجلس إدارته للدورة الجديدة 2025 - 2029

انتخب مجلس سيدات أعمال عجمان، مجلس إدارته للدورة الجديدة 2025 - 2029، خلال الانتخابات أمس، في مقره بحضور المهندس عبد الله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتورة آمنة خليفة آل علي برئاسة مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، والمهندسة عائشة خلفان النعيمي نائباً لرئيس المجلس، وإيمان عبيد السوم لمنصب الأمين العام، وفاطمة حسن الشحي أميناً للصندوق، فيما سيتم ترشيح رؤساء اللجان خلال أول اجتماع للمجلس بدورته الجديدة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز منى صقر المطروشي ونورا سلطان المرزوقي وريما عبد الله الشرفاء ووفاء حسن الفوره الشامسي ومريم علي المعمري بعضوية مجلس الإدارة.

وأكد المويجعي استمرار جهود غرفة عجمان في الالتزام بتمكين المرأة وتفعيل دورها في تنمية القطاع الخاص والناتج المحلي، وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وعبّرت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عن فخرها للدعم الكبير الذي تقدمه غرفة عجمان لعضوات المجلس، مشيدة بالثقة التي مُنحت لهن لتعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.

وأشرفت إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان على إتمام العملية الانتخابية لاختيار مجلس سيدات أعمال عجمان للدورة الجديدة 2025 - 2029 لضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في العملية الانتخابية.