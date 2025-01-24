إحالة قرار فرض الغرامة على "الرمز كابيتال" لهيئة الأسواق المالية

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) اليوم اشعار قرار صادر ضد شركة الرمز كابيتال ذ.م.م. (الرمز)، وهي عضو معترف به لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك بناء على النتيجة التي توصلت اليها سلطة دبي للخدمات المالية بأن شركة الرمز لم تبلغ عن معاملات مشبوهة وفرض غرامة مالية على الرمز بقيمة 25,000 دولار أمريكي (91,813 درهم اماراتي).

لم ترضَ الرمز بقرار سلطة دبي للخدمات المالية فأحالت اشعار القرار الى هيئة الأسواق المالية (FMT). وعليه، يعتبر قرار سلطة دبي للخدمات المالية قرارا وقتيا يعبّر عن فهم سلطة دبي للخدمات المالية الحالي لسلوك الرمز.

وستقرر هيئة الأسواق المالية الاجراء المناسب، ان كان هناك اجراء، لاتخاذه من جانب سلطة دبي للخدمات المالية. وقد يترتب على إعادة النظر في قرار سلطة دبي للخدمات المالية من جانب هيئة الأسواق المالية تأكيد القرار أو تعديله أو إلغاؤه.

تم تنفيذ عمليات تداول من خلال منصة التداول عبر الانترنت الخاصة بشركة الرمز دون أن يكون هناك تغيير في المالك الحقيقي النهائي، وهو ما يعرف باسم "التداول الوهمي". التداول الوهمي هو أحد أشكال إساءة استخدام السوق حيث انه يؤدي الى إعطاء انطباع زائف حول العرض والطلب على الاستثمار أو سعر الاستثمار. في هذه الحالة، نتج عن عمليات التداول الوهمية ارتفاع مؤقت بنسبة 27% في سعر الحصص في اليوم الأخير الذي تمت فيه عمليات التداول.

وقد تم تنفيذ عمليات التداول في بورصة ناسداك دبي، التي أبلغت الرمز بأنها تشتبه بأن هذه العمليات هي عمليات تداول وهمية. على الرغم من ذلك، لم تبلغ الرمز سلطة دبي للخدمات المالية بالمعاملات المشبوهة حسبما يقتضيه البند 3-4-5-(1) من لوائح الاعتراف.

تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية على أهمية استخدام الأعضاء المعترف بهم أنظمة مراقبة قوية وابلاغ سلطة دبي للخدمات المالية على وجه السرعة بأي نشاط تداول مشبوه، عند اللزوم. ويؤكد هذا الاجراء التزام الجهة الرقابية بالمحافظة على نزاهة الأسواق المالية وحماية المستثمرين من الممارسات التي قد تكون مسيئة.

يمكن الاطلاع على اشعارات قرارات سلطة دبي للخدمات المالية في القسم Regulatory Actions على الموقع الالكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.

لا تخطط سلطة دبي للخدمات المالية لإجراء أي تعقيب عام آخر لحين انتهاء هيئة الأسواق المالية من إعادة النظر في القرار، الا حسبما قد يلزم لتصحيح أية أخطاء. يمكن الاطلاع على معلومات حول المسائل المنظورة لدى هيئة الأسواق المالية، بما في ذلك تفاصيل أية جلسات علنية، في القسم FMT على الموقع الالكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.