«موانئ دبي» تدعم حلول الدفع بـ«العملات المستقرة»

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تعاونها مع المؤسسات المالية العالمية ومزوّدي خدمات التكنولوجيا لمعالجة التحديات التي تواجهها التجارة العالمية على المدى البعيد، التي تشمل ضعف الكفاءة في أنظمة الدفع عبر الحدود؛ حيث يعاني المتعاملون في الأسواق الناشئة، مثل آسيا وأفريقيا، من أوقات الانتظار الطويلة لتسوية التعاملات التجارية، وتقييد إمكانية الوصول إلى التمويل، ونقص الشفافية، وهي عوامل أعاقت نمو تدفق الحركة التجارية على مدى سنوات.

وقامت مجموعة موانئ دبي العالمية بتصميم مبادرة تهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز التعاملات التجارية الدولية، وتمكين الشركات في الاقتصادات الناشئة من الازدهار ومواكبة التطورات في عالم يزداد ترابطه على نحو متزايد، وذلك من خلال تعاون المجموعة مع شركات رائدة في سنغافورة والهند ودولة الإمارات، وغيرها من الأسواق الرئيسية، لتقديم حلول دفع فورية وشفافة عبر الحدود، مدعومة بما يُعرف حالياً بـ«العملات المستقرة».

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «من خلال تقديم حلول الدفع المعتمدة على العملات المستقرة، لا نسعى إلى سد ثغرة حرجة في منظومة التجارة فحسب، بل نؤكد أيضاً التزامنا بالابتكار والريادة في المشهد التجاري العالمي. تتماشى هذه المبادرة مع رسالة موانئ دبي العالمية الأوسع نطاقاً، المتمثلة في تعزيز حركة التدفق التجاري والتنمية الاقتصادية في المناطق الأكثر حاجة لمثل هذه المبادرات، ونعتقد أن هذه المبادرة ستجدد مقاربة التعاملات التجارية للشركات عبر الحدود، وخاصة في المناطق التي تؤدي العوائق المالية فيها إلى تعطيل إمكانات النمو؛ حيث تطمح مجموعتنا إلى إنشاء منظومة تجارية رائدة وأكثر شمولاً وكفاءة على مستوى العالم».

مزايا رئيسية

ومن المزايا، انخفاض كبير في كلفة تسوية المعاملات وأوقات الدفع عبر الحدود، ومثال على ذلك، شركة تصنيع للمنسوجات في إثيوبيا، تصدر القطن الخام إلى شركة منتجة للأقمشة في الهند، لكنها تواجه حالات تأخير كبيرة في استلام المدفوعات.

ويرجع ذلك إلى أن أنظمة المراسلات التقليدية في المصارف تتطلب وجود وسطاء متعددين، ما يؤدي لإطالة فترات التسوية إلى عدة أيام أو حتى أسابيع.

تسهيل التعاملات المالية للشركات من جميع الأحجام، حيث يواجه المورد الإثيوبي صعوبات في توفير التدفق النقدي، ما يحد من قدرته على توسيع نطاق العمليات أو تلبية طلبات إضافية.

وبالتوازي مع ذلك، قد يواجه منتِج الأقمشة الهندي حالات تأخير في عمليات الإنتاج بسبب عدم تأكده من استلام الشحنة في الوقت المحدد.

تعزيز الشفافية والثقة في المعاملات التجارية الدولية؛ حيث يؤدي غياب إمكانية التتبع المباشر في الوقت الفعلي لحالة المعاملات إلى التسبب في جعل الطرفين غير متأكدين من الموعد الدقيق لاستكمال الدفع.

تم إطلاق هذه الرؤية المبتكرة لحلول الدفع الرقمية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس؛ حيث تتعاون مجموعة موانئ دبي العالمية مع قادة القطاع وصناع السياسات ومبتكري التكنولوجيا لبناء منظومة تجارية عالمية أكثر مرونة وكفاءة.

ويأتي هذا الحل ضمن إطار طموحات مجموعة موانئ دبي العالمية الهادفة لتقديم حلول شاملة لمتعامليها، وتسهيل تدفق التجارة العالمية. وبالاستفادة من شبكتها الواسعة الموزعة على القارات الست حول العالم، تحظى المجموعة بمكانة متميزة تؤهلها لتمكين دمج هذا الحل في خدماتها الحالية، ودعم اعتماده على نطاق واسع من خلال شراكاتها العالمية الواسعة.