«أبوظبي الأول» يوظف تطبيقات أوراكل

أعلنت «أوراكل» أن بنك أبوظبي الأول سيقوم بتطبيق Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM)، لتوحيد وظيفة الموارد البشرية للبنك على السحابة كجزء من برنامج رئيسي للتحول الرقمي. وسيتمكن البنك عبر تعاونه مع «أوراكل» من توحيد وتخطيط وإدارة وتحسين عمليات الأفراد على المستوى العالمي، باستخدام مصدر بيانات واحد لاتخاذ قرارات أفضل، وتقديم تجربة متخصصة للموظفين.

ومن خلال شراكته مع «أوراكل» يعمل «أبوظبي الأول» على وضع أسس قوية لبناء مستقبل، تتوفر فيه مقومات النمو والازدهار، ضمن منظومة الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ونمو الأعمال من خلال حلول مالية مبتكرة متخصصة.

وستتيح منصة Oracle Cloud HCM لموظفي بنك أبوظبي الأول استخدام أحدث الأدوات الرقمية، لدعم ثقافة الابتكار والتطوير المستمرين. ومن خلال دمج Oracle Cloud HCM يضمن البنك تفعيل دور موظفيه كعنصر حيوي لنجاحه في مواكبة التطورات المتسارعة، التي يشهدها القطاع المالي.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج ومئات القدرات الجديدة، التي تُضاف بانتظام، ستقدم Oracle Cloud HCM دعمها لبنك أبوظبي الأول، من أجل تقديم مزايا جديدة باستمرار.