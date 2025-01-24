«إمباور» تلتزم بخطة مهنية لتعزيز الوعي بأهمية تبريد المناطق

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن التزامها بتعزيز الوعي حول أهمية تبريد المناطق كحل مستدام لمواجهة التحديات البيئية. ويأتي هذا الالتزام من خلال تنفيذ خطة مهنية متكاملة تهدف إلى توسيع استخدام أنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، عبر مجموعة متكاملة من ورش العمل والندوات التي ستنظمها المؤسسة محلياً ودولياً خلال العام الجاري 2025.

وشملت أبرز الفعاليات تنظيم اجتماع في مايو 2024 مع نخبة من الاستشاريين لاستعراض تقنيات المؤسسة الحديثة وشرح ومناقشة آليات تطبيق تلك التقنيات بهدف تحسين جودة خدمات تبريد المناطق.

وفي يوليو 2024، استضافت «إمباور» جولة فنية حول تبريد المناطق في دبي بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP )، وذلك لممثلين عن حكومات كل من تونس والمغرب وحكومة ولاية البنجاب في باكستان بدعم مالي من الحكومة الإيطالية.

كما نظمت «إمباور» في ديسمبر 2024 ندوة افتراضية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وتحالف التبريد (Cool Coalition) و«يورو هيت» (Euro Heat)، تحت شعار «المستقبل البارد: استكشاف حلول تبريد المناطق المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «نحن فخورون بتحقيق إنجازات واسعة في عام 2024، وندرك أن الوعي المجتمعي حول تقنيات تبريد المناطق يلعب دوراً أساسياً في تعزيز التحول نحو حلول تبريد أكثر استدامة. ومن خلال الورش والندوات نحرص على مشاركة خبراتنا وتمكين الأفراد والمؤسسات من الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة».