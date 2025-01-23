شراكة بين «إم بي إم إي» و«ويفز» لتوفير حلول رقمية جديدة في القطاع المصرفي



وقعت مجموعة «إم بي إم إي» الوطنية المتخصصة في قطاع التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المبتكرة، اتفاقية شراكة مع «ويفز» الشركة المصرية البارزة في مجال حلول الأعمال والخدمات الرقمية. جرى التوقيع بحضور سعيد البادي الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إم إي» في أبوظبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة عبد الهادي محمد، والرئيس التنفيذي لشركة «ويفز»، عمرو عصمت.

وتركز الشراكة على ترسيخ حلول رقمية جديدة تستهدف القطاع المصرفي وجميع القطاعات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تعزز النظام البيئي المالي الرقمي في مصر من خلال تقديم خدمات مبتكرة، ستعمل على دعم النمو الاقتصادي.

ويعد هذا التعاون خطوة مهمة لترسيم الخبرات المشتركة لكلتا الشركتين لاستيعاب الطلب المتزايد على الحلول المبتكرة والقابلة للتطوير، كما ستركز الشراكة على المجالات الرئيسية، مثل تعزيز القطاع المصرفي من خلال أنظمة الدفع الرقمية الآمنة، الآنية والسلسلة، عن طريق تطوير أدوات تفاعل العملاء، وتفعيل حلول المخاطر والامتثال الناجعة، بالإضافة إلى منصات التعلم الإلكترونية المتقدمة لدعم تطوير الموظفين والنمو التنظيمي.

وتلتزم الشراكة بتقديم خدمات متطورة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يمكن الشركات مواكبة التطورات الرقمية بثقة لدعم وتطوير وتسويق مجموعة من الحلول الشاملة التي بدورها ستدفع عجلة الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء ونمو القطاعات على جميع الصُعد.

وقال عبد الهادي محمد، إن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا برفع معايير الحلول الرقمية المبتكرة والآمنة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن طريق دمج الخبرات والقدرات التكميلية لكلتا الشركتين مجموعة «إم بي إم إي» و«ويفز»، وتمثل خطوة مهمة في جهودنا نحو توسيع تواجدنا وتأثيرنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز جهودنا الاستباقية نحو المستقبل من خلال العمل معاً على رفع جودة معايير الابتكار وخدمة العملاء في الأسواق، لتطبيق أفضل الأساليب التي تخدم أحدث وسائل التكنولوجيا.

من جهته، قال عمرو عصمت: «سنعمل من خلال هذه الاتفاقية على دمج الخبرات وتوحيد القوى التكنولوجية المشتركة ليكون هذا التعاون بمثابة علامة فارقة في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل رقمي مبهر يقدم حلولاً رقمية استثنائية ومبتكرة لجميع العملاء في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء في المنطقة».