الفرصة مستمرة.. جوائز مذهلة وسيارة فاخرة خلال مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ30

شهد مهرجان دبي للتسوق في نسخته الـ30 احتفالات مميزة، حيث فازت متسوقتان بجائزتين نقديتين قيمة كل منهما 30,000 درهم، وهما السيدة فاطمة الجاوي من الإمارات العربية المتحدة والسيدة سيريني غونيواردينا من سريلانكا.

وفي إطار الفعاليات المتواصلة، ما تزال الفرصة قائمة للفوز بالجائزة الكبرى، وهي سيارة "جيتور X90 بلاس"، إضافة إلى الاستمتاع بخصومات مذهلة تتراوح بين 25% و75% في مجموعة واسعة من المتاجر المشاركة حتى 2 فبراير. وللدخول في السحب، يمكنكم التسوق بمبلغ 200 درهم، تحميل تطبيق "بريفيليج بلاس"، ومسح إيصالات الشراء.

ميركاتو وتاون سنتر جميرا يقدمان مجموعة من الفعاليات الترفيهية الممتعة للعائلات والأطفال حتى 26 يناير، بما في ذلك عروض الكوميديا، السحر، الهولا هوب الكوميدي، وورش الفنون والحرف الإبداعية.

لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بعروض استثنائية وتجارب ترفيهية لا تُنسى خلال هذا المهرجان!