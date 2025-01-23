سوق دبي يواصل صعوده للجلسة الثالثة بمكاسب 3.1 مليارات درهم

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.34% أو ما يعادل 17.7 نقطة، مسجلاً 5248.56 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 3.1 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 909.88 مليارات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 912.98 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وتصدر سهم «الإسمنت الوطنية» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 8.3% مغلقاً عند 3.4 دراهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ248.2 مليون درهم مرتفعاً 1.5% ليغلق عند 13.5 درهماً، ليستمر في تسجيل أعلى إغلاق منذ يناير 2008، تلاه «دبي الإسلامي» بـ72.5 مليون درهم مرتفعاً 2.02%، ثم «طلبات» بسيولة 48.7 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الاستشارات المالية الدولية» 8.2%، و«تكافل الإمارات» 3.3%، و«بي إتش إم كابيتال» 2.8%، والإمارات دبي الوطني 1.13%، فيما استقر «إعمار للتطوير» عند 14.25 درهماً، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج.

وارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 2% عند 7.59 دراهم، وارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.2% عند 0.430 درهم، بينما انخفض سهم «إمباور» بنسبة 3.3% عند 1.73 درهم.

وكان سهم طلبات الأكثر تداولاً لكنه انخفض بنحو 2% عند 1.50 درهم، وبتداولات تجاوزت 32 مليون سهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة اليوم، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 33.5 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 293.44 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 259.96 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.09% عند 9542.87 نقطة في جلسة اليوم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 165.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 120.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 77.2 مليون درهم.

وارتفع سهم مصرف «أبوظبي الإسلامي» بـ2.09% ليغلق عند 15.64 درهماً مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، بعد أن ارتفع إلى 15.80 درهماً خلال الجلسة.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «أريد» 7.6%، و«دار التمويل» 5%، و«أسمنت الفجيرة» 4.3%، و«إشراق للاستثمار» 3.9%، و«الدار العقارية» 1.44%، و«أدنوك للحفر» 1.46%.

وأقفل سهم «ملتيبلاي» مرتفعاً بنسبة 2.8% عند 2.17 درهم، وارتفع سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 1.5% عند 5.54 دراهم، بينما ارتفع سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.1% عند 15.64 درهماً، بينما انخفض سهم «لولو» بنسبة 1% عند 1.90 درهم.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و660.7 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 581.98 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 35.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت معظم أسواق الأسهم العربية تراجعاً بالأداء في ختام تعاملات الجلسة، وتراجع مؤشر بورصة الكويت 0.16% ومسقط 0.32% والبحرين 0.12%، فيما ارتفعت بورصة قطر 0.38%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 12354 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليارات ريال. وتراجع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 95.90 ريالاً، و34.50 ريالاً، على التوالي.

وأنهت أسهم المملكة القابضة، وعلم، وبنك البلاد، ومعادن، وكابلات الرياض، والأول، واتحاد اتصالات، والعربي، ومكة للإنشاء، تداولاتها الجلسة على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشياً مدفوعاً بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية والمصرية للاتصالات، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7 مليارات جنيه، بعد تنفيذ صفقة شراء أسهم شركة سيرا للتعليم، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 37327 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 13197 نقطة.