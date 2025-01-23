«ثينك سمارت هب» تأخذ صناعة المحتوى إلى أفق جديد بـ «تاء مربوطة»

في حدث تاريخي غير مسبوق، فازت الشركة الناشئة «تاء مربوطة» بجائزة المليون دولار في قمة المليار متابع وهو أبرز المنصات العالمية للاحتفاء بصناعة المحتوى الرقمي وإبراز المبدعين، وقد أعلنت منصة «ثينك سمارت هب» المعروفة بدعمها لصناع المحتوى والموهوبين في دولة الإمارات ومنهم مؤسسة شركة تاء مربوطة، حيث كرّست جهودها لتسليط الضوء على المبدعين الحقيقيين ومنشئي المحتوى الذين يصنعون التغيير في العالم الرقمي.

وقالت لينة حصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ثينك سمارت: «نحن فخورون بفوز صانعة المحتوى آية البكر بجائزة المليون دولار لدعم شركتها الناشئة تاء مربوطة، من أبرز ما يميزنا هو إيجاد المبدعين ومساعدتهم على بناء محتواهم وآية كانت واحدة من المميزين وكان عندنا إيمان تام في طبيعة محتواها ومدى مصداقيته وتأثيره الإيجابي على المجتمع».

وأضافت لينة: سنتابع مسيرتنا مع آية لإنشاء محتوى هادف وداعم لكل امرأة تعرضت لقصص وقضايا حساسة لم يتم التحدث عنها أو التغلب عليها.

تاء مربوطة هذه الشركة الناشئة، التي أطلقتها آية بكر، نجحت في خلق مساحة آمنة ومبتكرة للنقاش وتبادل التجارب بين النساء ولتكون منصة داعمة لكل امرأة عربية تسعى للتغيير والإلهام.

تميزت مشاركة ثينك سمارت هب في قمة المليار متابع بجناح مبتكر وفريد من نوعه، صُمم خصيصاً لدعم المبدعين ومنحهم منصة للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم.

الحدث استضاف جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال صناعة المحتوى، مما جعله نقطة جذب للمؤثرين والخبراء على حد سواء.

أثبتت قمة المليار متابع أهمية صناعة المحتوى الرقمي، التي تشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم. تشير الإحصاءات إلى أن حجم السوق الرقمي تجاوز 16 مليار دولار سنوياً، مع توقعات بنمو بنسبة 20% في السنوات القادمة. كما أصبحت المنصات الرقمية مصدر دخل رئيسياً لأكثر من 70% من المبدعين، مما يؤكد الدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد العالمي.