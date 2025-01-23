بنك رأس الخيمة يضاعف أرباحه 3 مرات في 3 سنوات

حقق بنك رأس الخيمة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 2.1 مليار درهم، بزيادة 16 % على أساس سنوي وأرباح قبل الضريبة بقيمة 2.3 مليار درهم، بزيادة 27 % على أساس سنوي، محققاً إنجازاً تاريخياً، كأعلى دخل على الإطلاق بقيمة 4.7 مليارات درهم، بزيادة سنوية مقدارها 7 %، مع تجاوز إجمالي قروض وسلف العملاء 50 مليار درهم، بزيادة سنوية مقدارها 19 %.

وارتفع دخل التشغيل في سنة 2024 المالية بنسبة 7 % على أساس سنوي، مدعوماً بهامش فائدة صافٍ بنسبة 4.5 % ونمو الأصول المتنوعة، وقاعدة عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير «CASA» المستقرة والوفية، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد.

وبلغت المصاريف التشغيلية 1.7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3.6 % على أساس سنوي، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 35.2 % مقارنة بـ 36.4 % لعام 2023. ويأتي هذا الأداء في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع الأعمال، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، ومبادرات إدارة التكاليف الاستراتيجية.

وبلغ إجمالي القروض والسلف 50.3 مليار درهم في ديسمبر 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 19.2 % على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات، حيث ارتفعت القروض والسلف المقدمة للخدمات المصرفية للشركات بنسبة 35 %، وللأعمال بنسبة 7.5 % على أساس سنوي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتبعها البنك.

وبلغت ودائع العملاء 59.6 مليار درهم، محققة النمو بنسبة 18.4 % على أساس سنوي، مع وصول نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير «CASA» إلى 62.7 %، لتبقى من بين الأعلى في القطاع المصرفي.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو 386 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2024، بينما بلغ الربح قبل الضريبة 424 مليون درهم، فسجّلا انخفاضاً بنسبة 10.4 % و4.6 % تباعاً.

وبلغ الدخل التشغيلي 1,160 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 3.7 % على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي القروض والسلف خلال الربع الأخير بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات، كما زادت ودائع العملاء بنسبة 4.2 % مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.

وقال محمد عمران الشامسي - رئيس مجلس الإدارة: «إن استراتيجيتنا في بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، تتجاوز تحقيق نمو في العائدات المالية، إلى تحقيق الشمولية المصرفية، وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المستدام، مما ساعدنا على إطلاق منتجات تمويلية لخدمة الفئات الأقل حظاً، التي لا يمكنها الاستفادة من الخدمات المصرفية الكاملة، ومنح ما يقرب من 513 ألف قرض، مع استبدال الاقتراض غير الرسمي بحلول مصرفية واضحة وملتزمة».

وقال راحيل أحمد - الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن دعمنا لعملائنا يندرج ضمن ثلاثة محاور، المحور الأول الخدمات المصرفية للأفراد، حيث حققنا نمواً كبيراً في محفظة الرهن العقاري، من خلال دعمنا لـ 2356 عميلاً في شراء منازل جديدة في الإمارات، وأطلقنا عدداً من العروض الجديدة على مدار العام، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المصرفية للأفراد عبر تطبيقنا لنمنح عملاءنا تجربة سلسة وسريعة».

أما على صعيد خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة - التي يعد بنك رأس الخيمة الوطني رائداً بها – فقد تم دعم 91.7 ألف شركة، بما في ذلك دعم ما يقرب من 13 ألف من رواد الأعمال الجدد لإطلاق شركاتهم خلال عام 2024. وواصلنا النمو في القطاع التجاري، ودعم الشركات الكبرى لتحقيق تطلعاتها في التوسع، فضلاً عن تحقيق نمو بنسبة 40 % في دفتر الإقراض التجاري. لقد أسهمت رحلة الدمج المحسنة في مساعدة أصحاب الأعمال على فتح حساباتهم لدى بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، لنشهد نمواً بنسبة 25 % في حسابات الشركات الصغيرة، والمتوسطة الجديدة.