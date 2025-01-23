ماردي القابضة الجورجية تتوسع في السوق الإماراتي

أعلنت شركة ماردي القابضة، إحدى أكبر شركات تطوير العقارات في باتومي جورجيا، عن توسعها الرسمي في دولة الإمارات، يهدف هذا التوسع الاستراتيجي إلى جذب المستثمرين إلى مشاريعها العقارية المرموقة في جورجيا، بالتعاون مع مجموعة أكور العالمية الرائدة في مجال الضيافة.

يقع مقر شركة ماردي القابضة في مدينة باتومي، وتنشط في سوق العقارات منذ عام 2010، مع تاريخ يمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالات متعددة. ومنذ تأسيس ذراعها العقارية، أكملت الشركة حوالي خمسة عشر مشروعاً ضخماً، تتميز جميعها بجودة عالية في تصميم وتطوير العقارات السكنية والتجارية والفندقية.

سيتم الإعلان رسمياً عن هذا التوسع في منطقة الخليج خلال حفل إطلاق يُعقد في 28 يناير الجاري في مركز المؤتمرات بفندق جراند حياة في إمارة دبي. سيحضر هذا الحدث الهام نخبة من رُوّاد الأعمال والمختصين في قطاع العقارات والشخصيات البارزة المحلية والعالمية، إلى جانب جهات تجارية مهتمة أخرى، مما يشكل علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة، ويبرز الفرص الاستثمارية العقارية التي تقدمها ماردي للاستثمارات الدولية. كما تركز الأخيرة على إنشاء مشاريع مبتكرة ذات عائد استثماري مرتفع، مع تعزيز التنمية المستدامة وتقديم فرص استثمارية تحوّلية.

وعبّر الأمير خوان باغراتيون موخراني، الشريك الإداري لشركة ماردي القابضة، عن حماسه لهذا التوسع قائلاً: «أصبحت جورجيا وجهة جذابة للمستثمرين في الإمارات، حيث تتميز بمناظر طبيعية خلابة تمتد من كروم كاخيتي إلى مروج سفانيتي الجبلية. وعاصمتنا تبليسي تجمع بين الهندسة المعمارية العريقة والمشهد الفني النابض بالحياة، مما يعكس الثقافة الغنية للبلاد، بينما تتميز مدينة باتومي الساحلية بمناخها شبه الاستوائي وأفقها العصري. إنها بالفعل وجهة مثالية لمن يبحثون عن منزل ثانٍ».

وسيتم خلال الحفل تسليط الضوء على 4 مشاريع أساسية للشركة هي، باتومي هيلز، وفندق ميركيور أكوابارك باتومي، وماردي أكوابارك ويلنس ريزورت آند ريزيدنس، ونوفوتيل ليفينغ باتومي.

وسيتم تنفيذ التوسع في السوق الإماراتية من خلال شركة زام برايم للعقارات، برئاسة فيصل كونتراكتور، رئيس الشركة والمدير التنفيذي، وإدارة د. منير عزام، المدير العام، وهي إحدى الشركات التابعة لماردي القابضة ومقرها في منطقة الخليج التجاري في دبي (بزنس باي).