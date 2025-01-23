شادي خاروف: رحلة استثنائية لدمج السياحة بالصحة النفسية

رحلة استثنائية نحو النجاح اجتازها رائد الأعمال شادي خاروف إلى دبي، مؤسساً شركته المتخصصة «ليب تو بيك» التي تجمع بين السفر والصحة النفسية. اليوم، تعد شركته من أبرز المشاريع في المنطقة، إذ تحقق إيرادات سنوية تقدر بـ3 ملايين دولار، وتستقطب أكثر من 40 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي.

التحول الكبير

ففي خطوة جريئة، قرر شادي تخصيص 90 يوماً لتدريب الأفراد على نمط حياة صحي متكامل، يشمل الرياضة، والتغذية، والصحة النفسية. من خلال هذه المبادرة، بدأ شادي مع 10 أفراد فقط، ليصبح اليوم قائداً لمجتمع يتجاوز 40 ألف شخص من جميع أنحاء الوطن العربي. يشارك أعضاء هذا المجتمع في تجارب سياحية وفعلية تساعدهم على تحقيق تغييرات إيجابية في حياتهم.

بيئة أعمال مثالية

إيماناً منه بقدرة دبي على دعم الابتكار وريادة الأعمال، قرر شادي الانتقال من فلسطين إلى الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق مشروعه. ورغم المخاوف من المنافسة الشديدة مع الشركات العالمية، كان شادي واثقاً من تفرده بمفهومه، دبي هي البيئة المثالية للمضي قدماً في رؤيتي. تعتبر دبي اليوم مركزاً عالمياً للابتكار والفرص، وبيئة حاضنة لمشاريع شادي التي تدمج بين السياحة والصحة النفسية. ومع رؤية واضحة ورسالة طموحة، يسعى شادي إلى تحويل شركة «ليب تو بيك» إلى واحدة من أكبر الشركات في مجال السياحة الواعية في المنطقة والعالم.

تحديات الريادة

لم يكن طريق شادي مفروشاً بالورود، فقد واجه تحديات كبيرة أثناء تحويل شغفه إلى مشروع تجاري. من أبرز هذه التحديات كان اتخاذ قرار ترك الوظيفة والتركيز الكامل على مشروعه الخاص. يقول شادي: «كان الخوف من الفشل يرافقني بشكل دائم، خاصة مع ضغط العائلة والأصدقاء الذين نصحوني بالتمسك بوظيفتي»، لكن القرار الجريء الذي اتخذه، الذي تمثل في استقالته من عمله، أدى إلى إطلاق أول رحلة سياحية له «رحلة أضواء الشفق القطبي إلى فنلندا»، التي حققت نجاحاً استثنائياً وحققت ستة أضعاف راتبه الشهري.

مستقبل السياحة الواعية

يعتقد شادي أن مستقبل السياحة سيشهد تحولات كبيرة في السنوات المقبلة، ومع تزايد الوعي حول أهمية الصحة النفسية، يرى أن السفر سيكون أكثر من مجرد زيارة أماكن جديدة، بل سيكون وسيلة لتحقيق بناء الذات والترفيه عنها. «نحن نؤمن بأن كل شخص يستحق أن يعيش حياة متكاملة، ويسعى مشروعنا إلى تقديم تجارب سياحية تحفز على التغيير الإيجابي، وتساعد الأفراد على عيش حياة أكثر توازناً وإبداعاً».

يتوقع شادي أن يشهد قطاع السياحة قفزة نوعية مع تزايد الوعي بالحاجة إلى السفر الواعي الذي يتماشى مع متطلبات الصحة النفسية، حيث سيوفر الفرص لأعداد أكبر من الأشخاص للاستمتاع بتجارب تحويلية تلهمهم لبناء الذات.