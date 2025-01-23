«إيليزيان» للتطوير العقاري تطلق مشروعها الأول في دبي بـ 370 مليون درهم

أطلقت شركة «إيليزيان» للتطوير العقاري مشروعها الأول بدبي، ويقع مشروع «إيزمي بيتش ريزيدنسز» في قلب الجزيرة (أ) ضمن جزر دبي، مطلاً على الواجهة البحرية، بتكلفة تقديرية تبلغ 370 مليون درهم.

ويمتد على مساحة بناء تبلغ 266,000 قدم مربعة، ويضم 109 وحدات سكنية تتنوع بين غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، بالإضافة إلى 23,000 قدم مربعة من مرافق الراحة المصممة بعناية، لتلبية احتياجات السكان.

ويمثل المشروع الخطوة الأولى لـ«إيليزيان للتطوير العقاري» في رحلتها الطموحة في قطاع العقارات، حيث تخطط الشركة لإطلاق مشاريع جديدة بقيمة مليار درهم في عام 2025.

وأكد مسعود نصيب، الشريك المؤسس لشركة «إيليزيان» للتطوير العقاري، أن مشروع إيزمي بيتش ريزيدنسز يمثل علامة فارقة، تعكس خبرات الشركة العريقة ورؤيتها الطموحة. وأضاف: «نهدف من خلال هذا المشروع إلى إنشاء مجتمعات تضع رفاهية السكان في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على تقديم تجارب معيشية مستدامة، تضيف قيمة ملموسة إلى المجتمع، وتعزز جودة الحياة».

وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع العلامة العالمية المرموقة «كونواي آند بارتنرز»، أطلقت شركة «إيليزيان للتطوير» هوية مبتكرة لذراعها العقارية، لتعكس مفهوم «التصميم من أجل الرفاهية».

وأكد نعمان محمود، الشريك المؤسس لشركة «إيليزيان»، أن الرفاهية باتت تمثل عنصراً جوهرياً في رؤية الشركة، نظراً للطلب المتزايد من العملاء على أسلوب حياة شامل وصحي. وأوضح أن هذا التوجه يلبي احتياجات السوق، ويترجم عملياً من خلال دمج مفهوم الرفاهية بشكل متكامل في كل جوانب عمل الشركة، كالهندسة المعمارية وتصميم المشاريع التي تنفذها.

وأشار نعمان إلى أن دبي جعلت الرفاهية أولوية وطنية، وهو ما يتجلى في مشاريعها الكبرى، مثل الحدائق العامة ومسارات الدراجات والشواطئ والمساحات المفتوحة. وأضاف أن «إيليزيان» قامت بمواءمة استراتيجيتها مع خطة دبي الحضرية 2040، بهدف إدماج مفهوم الرفاهية في جميع جوانب التطوير العقاري.



