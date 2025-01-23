«الأنصاري للصرافة» توسع خدماتها لتشمل تحصيل اشتراكات المعاشات

أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن توسيع خدماتها بعد حصولها على ترخيص تحصيل اشتراكات المعاش التقاعدي من الشركات نيابة عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومنصة «معاشي».

وتساعد الخدمة جهات العمل على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، امتثالاً لإرشادات مصرف الإمارات المركزي.

وتتيح الخطوة لجهات العمل دفع مستحقات المعاشات التقاعدية بسلاسة، ما يضمن التزامها باللوائح التنظيمية وسدادها للمستحقات في مواعيدها، وفق منهجية منتظمة.

وستتاح خدمة التحصيل في جميع فروع الأنصاري للصرافة على امتداد دولة الإمارات، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.eexchange.com، لتضمن بذلك راحة العملاء ومعالجة مدفوعاتهم بأعلى درجات الموثوقية والكفاءة.

وتوفر الخدمة وسيلة سهلة وآمنة لجهات العمل لدفع مستحقات المعاشات التقاعدية وإدارتها بكفاءة، وستكون خدمة التحصيل الجديدة متاحة بجميع فروع الأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء الدولة، وعبر القنوات الرقمية لضمان راحة العملاء، وتعزيز تجربتهم.

سلاسة المدفوعات

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأنصاري للصرافة: «نفخر بدعم سياسة التوطين ونظام المعاشات في دولة الإمارات، من خلال تقديم هذه الخدمة تماشياً مع اللوائح التنظيمية لمصرف الإمارات المركزي. وتؤكد الخدمة الجديدة التزامنا بتبسيط الخدمات المالية، وتعزيز كفاءة وسلاسة المدفوعات المنتظمة والحيوية بالنسبة للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبرى على حد سواء».