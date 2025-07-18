منتدى الأعمال الإماراتي - الطاجيكي يبحث الشراكات في الاقتصاد الجديد

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفداً من الإمارات للمشاركة في منتدى الأعمال الإماراتي – الطاجيكي، الذي استضافته العاصمة الطاجيكية دوشنبه، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، ودعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وفي إطار الزيارة عقد عبدالله بن طوق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الطاجيكيين، في مقدمتهم معالي قُهير رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز مسارات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً الاقتصاد الجديد، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، كما التقى شير علي كبير، وزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة؛ وفيض الدين قهار زاده، وزير المالية؛ وزافقي زافقيزاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، والتقى بن طوق، نظرزود حبيب الله تيمور، مدير وكالة الطيران المدني في طاجيكستان؛ حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالي الطيران والسياحة، بما يشمل توسيع الخدمات وزيادة الربط بين البلدين.

وضم وفد الدولة نخبة من المسؤولين الحكوميين في الإمارات، من أبرزهم الدكتور محمد العريقي، سفير الدولة لطاجيكستان، إلى جانب ممثلين عن هيئات وجهات اتحادية ومحلية، وشركات عاملة في الدولة من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في دولة الإمارات، منها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وغرفة أبوظبي، والهيئة العامة للطيران المدني، ومصدر، وفلاي دبي، وشركة 40 كابيتال، وشركة إي- بوينت زيرو، وبنك أبوظبي الأول.

وأكد عبدالله بن طوق، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وطاجيكستان تشهد تطوراً لافتاً، يعكس متانة الروابط الثنائية والإرادة المشتركة لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التنموية، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية جديدة لدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والطاجيكي، وتطوير الشراكات الاقتصادية بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بما يخدم أهدافهما التنموية، ويعزز تكامل الأسواق، ويوفر فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي والتطور الشامل والمستدام. وقال: «ننظر إلى طاجيكستان كونها شريكاً اقتصادياً مهماً وسوقاً واعدة بمنطقة آسيا الوسطى». وتعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر عالمياً في طاجيكستان، باستثمارات نحو مليار دولار بين 2020 إلى 2024، وارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين بأكثر من 33 %، خلال 2024 إلى نحو 360 مليون دولار.