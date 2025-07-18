«أراضي دبي» تكرّم 10 شركات تجاوزت مستهدفات التوطين ببرنامج الوسيط العقاري

نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، حفلاً خاصاً لتكريم شركات الوساطة العقارية الأكثر التزاماً بتوظيف المواطنين، ضمن إطار «برنامج دبي للوسيط العقاري». وأقيم الحفل أمس في مقر دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور عمر حمد بوشهاب، المدير العام، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذين وممثلي القطاع العقاري. وشهد الحفل تكريم 10 شركات وساطة عقارية، تقديراً لدورها الريادي ومساهمتها الفاعلة في تجاوز المستهدفات الرئيسية للبرنامج من حيث توظيف المواطنين، الأمر الذي يسهم في منحهم نقاطاً إضافية ترتقي بتصنيفهم لدى الدائرة، في خطوة تعبّر عن التزام فعلي بدعم مسيرة التوطين في القطاع العقاري وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مجالاته المختلفة.

وشملت الشركات المكرّمة شركة «هاربور للوساطة العقارية»، «أون بلان للعقارات»، «درهم للوساطة العقارية»، «الرواد للعقارات»، «إيه كي إن للعقارات، «إي إكس بي للعقارات»، «فام للوساطة العقارية»، «ريل إستيت كودز»، «بروبرتي شوب للاستثمار»، و«دي أند بي العقارية».

وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة: «ما نشهده اليوم هو نموذج فعلي لشراكة واعية بين القطاعين العام والخاص، كانت ثمرتها تمكين أكثر من 20 مواطناً ومواطنة في كل شركة نكرّمها ضمن «دبي للوسيط العقاري»، الذي تجاوز مستهدفاته خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل دور هذه الشركات، التي أثبتت أن الاستثمار في الكوادر الإماراتية هو خيار استراتيجي يعكس النضج المؤسسي والرؤية طويلة الأمد. ونؤكد التزامنا بتوسيع البرنامج، وتعزيز أثره في بناء سوق عقاري أكثر توازناً واستدامة».