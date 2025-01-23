«باي موب» تحصل على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة في الإمارات

أعلنت «باي موب» Paymo، الشركة المتخصصة في تمكين الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عن حصولها على ترخيص مزاولة خدمات الدفع بالتجزئة من مصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد اجتيازها بنجاح تام لجميع الشروط والمتطلبات التنظيمية ضمن عملية تقييم دقيقة وصارمة.

وبهذا الترخيص، باتت Paymob مخولة لتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية للتجار، تشمل خدمات تحصيل المدفوعات وخدمات تجميع المدفوعات، بالإضافة إلى خدمات التحويلات المالية المحلية داخل الإمارات. ويشكل الإنجاز محطة بارزة في مسيرة Paymob الرائدة في منظومة المدفوعات الرقمية المزدهرة في الإمارات، ويتيح لها تقديم مجموعة شاملة من الحلول متعددة القنوات لدعم التجار في تعزيز نمو أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم في السوق.

مسيرة حافلة

ومنذ عام 2018، قطعت Paymob مسيرة حافلة بالإنجازات، دعمت خلالها أكثر من 390.000 تاجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، إضافة إلى تقديمها حلولاً مبتكرة للشركات على اختلاف أحجامها - من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى العلامات التجارية العالمية مثل ديكاتلون، فودافون، إل جي، أوبر، آيكيا وشاهد. مكنت هذه الحلول التجار من تحسين عمليات الدفع لديهم والاستفادة من مصادر دخل جديدة. وبفضل هذه الخبرة العميقة، تغدو Paymob مؤهلة تماماً لتقديم قيمة مضافة وملموسة للتجار في الإمارات، في ظل مشهد رقمي يتسم بالتطور المتسارع.

اقتصاد رقمي

وقال إسلام شوقي، أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي لـPaymob:

«إن هذا الترخيص إنما هو انعكاس جلي للثقة الكبيرة التي أولاها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لـPaymob، إيماناً منه بقدرتنا على دعم رؤية الدولة الطموحة نحو بناء اقتصاد رقمي مترابط لا نقدي. ومع تسارع تبني المدفوعات الرقمية في شتى أنحاء الإمارات، نؤكد التزامنا الراسخ بتزويد التجار بأدوات متطورة وقابلة للتوسع، تمكنهم من تحقيق الازدهار والريادة في هذا السوق الديناميكي».

منظومة مالية

ويتسق ترخيص مزاولة خدمات الدفع للتجزئة بشكل تام مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032، كما يتماشى مع استراتيجية التكنولوجيا المالية التي ينتهجها مصرف الإمارات المركزي، والتي تهدف إلى بناء منظومة مالية متقدمة ومواكبة لمتطلبات المستقبل. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى نمو سوق المدفوعات في الإمارات ليصل إلى 27.3 مليار دولار بحلول 2028، فإن Paymob تقف في طليعة الشركات المؤهلة للاستفادة من زخم هذا النمو، عبر جعل المدفوعات الرقمية أكثر يسراً وأماناً وسلاسة.

شريك فاعل

وقال عمر حداد، المدير العام لـPaymob في دول مجلس التعاون الخليجي - المجموعة الثانية: «إن هذا الاعتماد الرسمي يمثل علامة فارقة في مسيرة Paymob، إذ يفتح أمامنا آفاقاً رحبة لتقديم حلول مدفوعات مصممة بعناية لتلبية الاحتياجات الفريدة للتجار في الإمارات. ويزيدنا فخراً أن نكون شريكاً فاعلاً في تحقيق رؤية المصرف المركزي نحو اقتصاد رقمي لا نقدي، ونعتز بالثقة الغالية التي حظينا بها».

وانطلاقاً من حضورها القوي في كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وباكستان، تسخر Paymob خبراتها الإقليمية الواسعة لتمكين التجار من خلال حلول مدفوعات مجمعة تشمل قنوات الدفع في المتاجر الفعلية وعبر الإنترنت والهواتف المحمولة.

خيارات مرنة

وبفضل تركيزها المكثف على تقديم حلول متوائمة مع خصوصية كل سوق، تضمن Paymob للتجار قبول المدفوعات من خلال أكثر من 50 طريقة دفع متنوعة، بما في ذلك البطاقات الدولية الكبرى، والخيارات الإقليمية المرنة مثل «تابي» و«تمارا»، إلى جانب باقة واسعة من المحافظ الإلكترونية. ومن خلال تبسيط عمليات الدفع وتوفير الدعم الشامل للتجار في كل محطة من رحلة نموهم، تعزز Paymob قدرة الشركات على الوصول إلى عملاء جدد بسهولة ومرونة لا مثيل لهما. ويأتي ترخيص مزاولة خدمات الدفع للتجزئة ليكون بمثابة انطلاقة جديدة لـPaymob نحو تسريع نمو فريق عملها وقاعدة عملائها في السوق الإماراتية الواعدة.