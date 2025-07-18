غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون مع إندونيسيا

بحثت غرفة عجمان مع حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية الاستثمارات، وفرص المشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر الغرفة، بحضور سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، ومحمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وخالد الشامسي، مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، وفاطمة يعقوب، رئيسة قسم جذب الاستثمارات، ومن جانب السفارة الإندونيسية ستيفيا إديرا بوتري، سكرتير أول للشؤون الاقتصادية، وإيكو نوجروهو، الملحق المالي، وويدي هاريونو، مدير المركز الإندونيسي لترويج التجارة (ITPC) في دبي.

وأكد السويدي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين تفتح آفاقاً جديدة لتنمية التجارة والاستثمارات المتبادلة وتمهد الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.