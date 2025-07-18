تعاون بين «أبوظبي العالمي» و«المركزي الأذري» لتعزيز الابتكار المالي

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، توقيع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي لجمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التقنيات والخدمات المالية، وأسواق رأس المال، وغيرها من المجالات ذات الصلة. وتتيح هذه الاتفاقية للطرفين تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم ورش العمل التدريبية، والتعاون في مجال الأبحاث والزيارات الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية.

وتُعدّ الشراكات الدولية ركيزة أساسية في جهود أبوظبي العالمي لبناء منظومة مالية تتسم بالشفافية وتنسجم مع المعايير العالمية. وتحرص سلطة تنظيم الخدمات المالية على بناء الشراكات مع نظرائها الإقليميين والدوليين من المجتمع التنظيمي العالمي، بما يعزز التعاون والتكامل التنظيمي.