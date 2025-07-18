إطلاق الشبكة التجريبية لأول بنية بلوك تشين سيادية في العالم من أبوظبي

أعلنت مؤسسة «إيه دي آي»، أمس، عن الإطلاق التجريبي العام لشبكة «إيه دي آي»، التي طورت لتكون أسرع بنية تحتية لشبكات البلوك تشين على مستوى العالم مدعومة بتقنيات معالجة الرسوميات، في إنجاز غير مسبوق في مجال التكنولوجيا اللامركزية، وصمم هذا المشروع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليوفر منصة برؤية عالمية طموحة.

ويعكس هذا الإطلاق التجريبي أداء بمعايير عالمية في آليات التحقق من صحة المعاملات، مع توقعات بأن تصبح الشبكة الأسرع من حيث الجاهزية للتطبيق الفعلي، ومن خلال هذه الخطوة ترسي أبوظبي معياراً جديداً، يجمع بين الابتكار التكنولوجي المتقدم والرؤية الاستراتيجية لتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة، تدعم الأسواق الناشئة.