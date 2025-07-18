3.2 مليارات درهم إيرادات «سند» في النصف الأول من 2025 بنمو 39 %

أعلنت مجموعة سند؛ الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قياسية للنصف الأول من عام 2025، ما يرسخ مكانتها كفاعلٍ استراتيجي في تحقيق تطلعات دولة الإمارات في قطاعي الطيران والصناعة.

وحققت «سند» إيرادات بلغت 3.2 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما يعتبر هذا الإنجاز ثمرة للنمو المستمر في مختلف شركات المجموعة.

واستناداً إلى الأرقام المسجلة في العام 2024 والتي بلغت 4.92 مليارات درهم، تتجه «سند» نحو تحقيق إيرادات سنوية متوقعة بقيمة 5.4 مليارات درهم في عام 2025 مع الإشارة إلى أن نسبة 99% من إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 كانت من الأسواق الدولية، الأمر الذي يرسّخ حضورها العالمي ويسهم في ضخ الإيرادات الدولية في الاقتصاد الوطني، ما يعزز مكانة أبوظبي مُصدِّراً رئيسياً لخدمات الطيران المتطورة ولاعباً محورياً في سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران.

وحققت المجموعة أداءً قياسياً بإضافة عقود جديدة مع كبريات شركات الطيران ومصنعي المحركات في العالم، حيث بلغت قيمة الطلبات على خدمات «سند» 38 مليار درهم، كما يُعزى هذا الإنجاز إلى الاتفاقيات طويلة الأجل مع الشركاء الرئيسيين إلى جانب الحضور العالمي المتنامي للمجموعة.

ونفّذت «سند» من خلال شركتها المتخصصة في الصيانة والإصلاح والعَمرة، استمراراً في مسيرة النجاح والإنجاز، عمليات صيانة لـ90 محركاً خلال النصف الأول من عام 2025. وعلى هذه الوتيرة، من المتوقع إتمام 210 عمليات صيانة مع نهاية العام محققةً زيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2024.