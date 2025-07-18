مشاركة فعالة للإمارات للفرانشايز في «إكسبو أوساكا 2025»

نظمت الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بعثة تجارية إلى اليابان مؤخراً بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو أوساكا الدولي 2025 في اليابان، وبهدف تسليط الضوء على النموذج الإماراتي المتقدّم في قطاع الامتياز التجاري، بما يعكس تطور بيئة الأعمال في دولة الإمارات وريادتها الإقليمية في هذا المجال.

وترأست البعثة نور التميمي، رئيسة الإمارات للفرانشايز وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وضم الوفد في عضويته كلاً من الدكتور أحمد الشميلي، المدير العام بالإنابة لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وحمدة السويدي، المدير الفني للرابطة، وعهود المنهالي، منسق الفعاليات. وشملت الزيارة محطتين رئيسيتين في طوكيو وأوساكا.