أرباح البنك العربي المتحد تقفز 50% إلى 208 ملايين درهم

سجل البنك العربي المتحد صافي أرباح قدره 208 ملايين درهم للنصف الأول من العام 2025، مقارنةً بـ 139 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 374 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 300 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مدفوعاً بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 13% وارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 70% مقارنةً في نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت ربحية السهم إلى 0.10 درهم للسهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بعائد السهم البالغ 0.07 درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ إجمالي الأصول 23.9 مليار درهم للنصف الأول من عام 2025، مسجلاً نمواً قدره 11% مقارنةً بشهر ديسمبر 2024. يأتي هذا النمو نتيجة زيادة القروض والسلف والتمويل الإسلامي، حيث ارتفع بنسبة قدرها 16% ونمو الاستثمارات بنسبة 10%.

واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسّنها المستمر مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة إلى أقل من 3%، لتصل إلى 2.2%، في حين ارتفعت تغطية المخصصات بنسبة 148%.

يُحافظ رأس مال البنك على قوته، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية من الدرجة الأولى CET1 .1، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.3%.

تُظهر المؤشرات المتعلقة بالسيولة لدى البنك العربي المتحد أداءً قويًا، ويتجلى ذلك في بلوغ نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 80%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17%؛ وهما نسبتان أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «يعكس الأداء المالي المتميز للبنك في النصف الأول من العام 2025 فعالية رؤيتنا الاستراتيجية وقوة إطار الحوكمة لدينا. وإذ نتطلع إلى المستقبل فإننا نؤكد التزامنا بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وسنواصل التقدم بانضباط ومرونة مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والتميّز التشغيلي».

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «تعكس نتائج النصف الأول أداءً تشغيلياً قوياً، مدعومة بنجاح استراتيجية التحول التي اعتمدناها. كما يؤكّد النمو القوي في الربحية وإجمالي الأصول على كفاءة استراتيجيتنا والتزامنا الثابت بتقديم قيمة مضافة للعملاء وتعزيز الكفاءة وإدارة المخاطر بحكمة.»

وأضاف: «وبينما نمضي قدماً، سوف نُتابع تطوير قدراتنا الرقمية، وتطوير منتجات مبتكرة، وترسيخ بيئة رقابية قوية، مع الاستمرار في جعل العميل محور جميع أعمالنا».

يقوم البنك العربي المتحد مؤخراً بزيادة رأسماله بمقدار 1.03 مليار درهم من خلال إصدار حقوق أولوية تم تقديمها للمساهمين الحاليين. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز قاعدة رأس المال للبنك، حيث سيرتفع رأس المال المصدّر إلى 3.09 مليارات درهم، بانتظار استكمال عملية التخصيص واستيفاء المتطلبات التنظيمية، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاية رأس مال البنك، وزيادة قدرته على مواجهة أي تحدّيات اقتصادية أو مالية محتملة، مع دعم نمو الأصول مستقبلاً بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية والمالية.