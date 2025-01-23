«الإمارات دبي الوطني» بنك العام و«الأفضل للخدمات الخاصة»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن فوزه بجائزتين مرموقتين، ضمن جوائز مجلة «ذا بانكر» 2024، وهما «بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024»، و«أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة «بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024»، بما يسلط الضوء على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي الإماراتي شديد التنافسية. وحافظ البنك على ميزانية عمومية قوية، وحقق أرباحاً قياسية بلغت 19.0 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وقد حظي البنك بالإشادة والتقدير لتركيزه المستمر على ابتكار المنتجات والخدمات لخلق تجربة سلسة للعملاء، وبما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كبنك مفضل للعملاء والموظفين والمساهمين. وتركز استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني على الاستفادة من التطورات التكنولوجية مثل تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحديث الخدمات المصرفية الأساسية لحفز الابتكار، وتقديم خدمة استثنائية للعملاء.

كما حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة» تقديراً لالتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لعملائه المميزين، مع التركيز القوي على استراتيجيات الاستثمار الفائقة، ومجموعة شاملة من الاستشارات الاستثمارية المصممة خصيصاً، وحلول إدارة الثروات والخدمة المتميزة للعملاء.

وبهدف خلق تفاعلات متميزة مع العملاء يظل التركيز على العملاء والتجارب المصرفية الشخصية من الأولويات الرئيسية للخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني.

ويفتخر بنك الإمارات دبي الوطني بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين من مجلة «ذا بانكر»، واللتين تعدان بمثابة تقدير واعتراف بالتزام البنك المتواصل بتقديم حلول وتجارب مصرفية لا مثيل لها للعملاء. ومع استمراره بتحقيق تقدم كبير في مشهد مالي دائم التطور يتطلع البنك إلى زيادة التزامه بالتميز والابتكار.

ويعد هذا التكريم من مجلة «ذا بانكر» الأحدث ضمن سلسلة من الجوائز العالمية، التي تلقاها بنك الإمارات دبي الوطني، فقد حصل على أربع جوائز رئيسية في حفل توزيع جوائز «يوروموني للتميز 2024»، بما في ذلك «أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«أفضل بنك للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«أفضل بنك لإدارة الثروات في الشرق الأوسط».

وعلاوة على ذلك حصل بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» على أعلى الجوائز في مجال التمويل الأخضر، وريادة إصدار الصكوك في حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط لعام 2024.

وفاز البنك بجائزة «أفضل صفقة لسندات المؤسسات المالية للعام»، في حين حصلت «الإمارات دبي الوطني كابيتال» على جائزتين مرموقتين، وهما «أفضل شركة لإصدار الصكوك للعام» و«أفضل شركة لترتيب الديون ذات العوائد المرتفعة للعام».